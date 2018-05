"Nepalese collega's uit de brand helpen" BRANDWEERZONE SCHENKT 250 INTERVENTIEPAKKEN WEG DIMITRI BERLANGER

31 mei 2018

02u45 0 Vilvoorde Brandweerzone Vlaams-Brabant West schenkt 250 interventiepakken aan 'Firefighters 4 Nepal'. Dat is een initiatief van 16 Belgische brandweermannen om de plaatselijke korpsen beter uit te rusten. "Blussen in T-shirt, op teenslippers en met een fietshelm op het hoofd is er geen uitzondering."

De 250 pakken voldoen bij ons niet meer aan de normen, maar zijn nog perfect bruikbaar in Nepal. "Gezien onze zone onlangs overschakelde op nieuwe, zandkleurige interventiekledij volgens de nieuwe normen, hadden we wel wat oude broeken en jassen op overschot", legt zonevoorzitter Dirk Pieters uit.





Firefighters 4 Nepal vertrekt in november voor de tweede keer naar Nepal, met een grote lading brandbestrijdings- en opleidingsmateriaal van verschillende zones én dus de interventiekledij van Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Zo'n groot aantal interventiebroeken en -jassen in een keer ontvangen, komt heel goed van pas", zegt Johan Schots, een van de initiatiefnemers van Firefighters 4 Nepal. "In maart 2017 waren we al in Nepal. We hebben toen twee korpsen volledig uitgerust. Maar met deze enorme schenking kunnen we een veelvoud aan lokale brandweerkorpsen uitrusten tijdens onze een tweede missie, waarbij we ook opnieuw 50 collega's zullen opleiden."





Méér branden

Geen overbodige luxe, want door de opwarming van het klimaat, effectief voelbaar in de Himalayastaat, ontstaan er nu veel vaker branden dan vroeger. En het blussen gebeurt heel primitief. "Toen ik er enkele jaren geleden langs een lokale brandweer liep, rukte het korps uit voor een autobrand. In T-shirt, op teenslippers en met een fietshelm op het hoofd", herinnert brandweerman Bert Poelmans zich. "Johan en ikzelf besloten toen om daar iets aan te doen."





De brandweerzone wil met de schenking niet alleen de collega's ter plekke vooruithelpen. "Beter uitgeruste brandweerkorpsen - en beter opgeleide brandweermannen - zorgen automatisch ook voor betere noodhulp en dus meer veiligheid voor de lokale bevolking", benadrukt woordvoerder Alain Habils nog.





Firefighters 4 Nepal blijft intussen op zoek naar materiaal. "Vooral brandweerhelmen en -schoenen zijn welkom", zegt Schots. "De teamleden betalen hun reis- en verblijfkosten uit eigen zak, maar om het project draaiende te houden, is financiële steun ook van harte welkom. Zo wordt in juni een zeecontainer vol met materiaal naar Kathmandu verscheept."





Giften

Giften op rekeningnummer BE BE91 9731 6081 0876 (BIC: ARSP BE 22). Materiaal schenken kan via 0471/02.92.67 of info@f4n.be