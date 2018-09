"Neen tegen nóg meer trucks" GROOT DISTRIBUTIECENTRUM NIET WELKOM AAN DE DARSE DIMITRI BERLANGER

01 september 2018

02u33 0 Vilvoorde Vilvoorde en Grimbergen kanten zich tegen de plannen van Goodman Logistics om op de grens van beide gemeenten een distributiecentrum voor webshop Zalando neer te poten. Voor het project moet een bos van vier hectare sneuvelen én de hoeveelheid vrachtvervoer zou explosief toenemen.

Op het terrein van 14 hectare zouden twee gebouwen komen die zeven magazijnen bevatten, met 86 laad- en loskades voor vrachtwagens. Dat werd intussen al bijgesteld naar 77 om aan de bezwaren tegemoet te komen. Eerder weigerde de Vlaams-Brabantse deputatie al een vergunning en gaven ook het Agentschap Wegen en Verkeer, Vilvoorde en Grimbergen een negatief advies. Het bedrijf ging in beroep bij minister Schauvliege. Met resultaat, want de Vlaamse Omgevingsvergunningscommissie geeft nu een positief advies, mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden die de mobiliteitshinder moeten beperken.





Bos kappen

Maar daar zijn Vilvoorde en Grimbergen niet mee te paaien. "Door dit dossier dreigt één van de laatste grote ecologische gebieden van de stad omgevormd te worden tot een distributiecentrum, dat bovendien een enorme hoeveelheid vrachtvervoer zal generen en het sluipverkeer door het stadscentrum oncontroleerbaar zal maken", aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). Hij verwijst naar het feit dat voor dit project een bos van 4 hectare moet sneuvelen. "We rekenen op minister Schauvliege om dit dossier tegen te houden en onze regio leefbaar te houden", aldus Bonte.





Zijn collega Marleen Mertens van Grimbergen deelt dezelfde bezorgdheid. "Als het om een centrum voor internethandel zou gaan dat zeven dagen op zeven actief is, zal het verkeer alleen maar toenemen. En we kreunen nu al onder het sluipverkeer", zegt ze.





Luchtvervuiling

Groen Vilvoorde is bezorgd om de plannen die op tafel liggen. "Het is voor ons ondenkbaar dat er opnieuw wordt ingezet op grootschalige logistieke bedrijvigheid, met nog meer verkeer, nog meer overlast en nog meer luchtvervuiling", zegt Jacques Mevis. "Het terrein aan de oevers van de Darse wordt nu druk gebruikt door vissers en wandelaars, voor een picknick of een barbecue, of voor waterrecreatie. Het is een groene verbinding tussen de stad en het natuurgebied De Dorent en biedt zoveel meer mogelijkheden: als groen- en recreatiegebied en voor de ontwikkeling van duurzame en creatieve energieprojecten." Minister Schauvliege hakt op 11 september de knoop door.