"Muren gebarsten door trillingen" BUURTBEWONERS DAGVAARDEN BOUWHEER ONDERGRONDSE PARKING DIMITRI BERLANGER

23 augustus 2018

02u29 0 Vilvoorde De eerste rechtszaak voor schade veroorzaakt door de aanleg van de ondergrondse parking is een feit. De muren van het appartement van Liliane Moens en haar man op de Grote Markt vertonen scheuren. "Wellicht door de trillingen", aldus Moens die bouwheer Apcoa dagvaardt.

Liliane Moens en haar echtgenoot wonen sinds 2015 in een gerenoveerd appartement op het gelijkvloers aan de Grote Markt. De werken aan de ondergrondse parking mogen dan voorspoedig zijn verlopen, zij zien dat enigszins anders. "Onze woonkamer heeft schade opgelopen", vertelt ze. "Er zijn serieuze scheuren in muren door de trillingen, de lambrisering is verzakt en het parket is omhooggekomen. Soms krijgen we de deur zelfs niet meer open. De barsten hebben zich intussen verder gezet en in de winter komt er koude lucht langs daar naar binnen."





Al in november 2016 heeft het koppel aangifte gedaan. "Maar al die tijd kregen we geen reactie. Vijf maanden later is er wel een landmeter langs geweest. Die ging opeens een plaatsbeschrijving maken, terwijl de werken al acht maanden bezig waren en de scheuren dus ook al aanwezig waren. Hij beweerde in zijn verslag dat de scheuren er zijn, omdat het een 'oud gebouw' is. Nochtans was het appartement toen we het kochten in 2015 volledig in orde. Ik heb dan ook geweigerd om zijn 'plaatsbeschrijving' te tekenen. Dat had vóór de werken moeten gebeuren..."





9.000 euro schade

"Wij hebben nooit geklaagd over de hinder afkomstig van de werken", vervolgt Liliane. "Ook niet toen we halsoverkop uit onze woning geëvacueerd zijn voor dat zinkgat aan de bib. Het is dan ook triestig dat we nu een advocaat moeten aanspreken. We hebben alvast bestekken laten opmaken voor de herstellingswerken. Dat komt op zowat 9.000 euro. Zo'n som maakt voor zo'n bedrijven geen verschil als je weet over welke budgetten we hier spreken. Maar intussen zitten wij wel met de miserie. Dat ze ons dus maar snel vergoeden."





Bij bouwheer en uitbater Apcoa valt men uit de lucht. "We zijn vooralsnog niet op de hoogte. We zullen dit op onze beurt doorspelen naar de aannemer."





Discussie

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) zegt dat dit nooit de verantwoordelijkheid van de stad kan zijn. "Wij hebben alleszins uitdrukkelijk aan bouwheer en aannemer opgedragen om voor de start van de werken een uitgebreide plaatsbeschrijving te doen om dit soort zaken te voorkomen. Ik vermoed dat er in dit concrete geval wel al discussie was over de plaatsbeschrijving vóór de start van de werken."