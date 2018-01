"Mijn vrouw wil boel sluiten en verhuizen" OPNIEUW INBRAAK BIJ FRITUURUITBATER, DIT KEER BIJ HEM THUIS FREYA DE COSTER & DIMITRI BERLANGER

02u24 0 Foto Dieter Nijs Zoon Jannick en Dominique Wouters bij het kapotte raam langs waar de inbrekers binnendrongen. Vilvoorde Tegenslag blijft opdoemen voor frituuruitbater Dominique Wouters. Nog maar enkele jaren nadat het koppel werd overvallen in hun frituur 't Pleintje in Houtem, waarbij Dominiques vrouw een pistool tegen haar slaap kreeg, werden ze opnieuw slachtoffer van een inbraak. Zaterdagavond werden ze in hun woning overvallen, terwijl hun zoon opgesloten zat in zijn kamer.

Het leek net de betere kant op te gaan voor frituuruitbater Dominique Wouters en zijn gezin. Nadat ze slachtoffer werden van een brutale overval, investeerde Dominique maar liefst 40.000 euro in een zwaar beveiligde frietbarak. De frituuruitbater voelde zich eindelijk onaantastbaar, tot hij zaterdagavond een telefoontje kreeg. Twee boeven hadden deze keer zijn huis geviseerd. "Ik was hard aan het werk in de frituur, toen mijn 23 jaar oude zoon me volledig in paniek opbelde", zucht Domique. "Gejaagd fluisterde hij dat hij zich had opgesloten in zijn kamer, omdat twee boeven het hele huis overhoop haalden. Via een ingeslagen raam waren ze binnengedrongen en waren ze in de weer alle kasten en lades leeg te halen. Ik reageerde bliksemsnel, nog geen 2 minuten later stond ik thuis. Ik zag de daders nog net het raam uitkruipen en de buurt invluchten."





De inbrekers gingen aan de haal met horloges, autosleutels, juwelen en al het geld dat ze konden vinden. Voor Dominique is de maat vol. Nergens nog voelen hij en zijn gezin zich nog veilig. "De boeven wisten niet dat mijn zoon thuis was. Voor hetzelfde geld hadden ze hem een pak slaag gegeven en lag hij nu halfdood in het ziekenhuis. Hij is de shock nog niet te boven. Maar ook mijn vrouw kampt nog steeds met enorm veel stress. Zij kreeg een geweer tegen haar gezicht gedrukt. Ik verzeker je, als je zoiets meemaakt, is je leven naar de duivel."





Ook bij chiro

Dominique was trouwens niet het enige slachtoffer zaterdagavond. Ook in de chirolokalen van Houtemse chiro De Kring sloegen de inbrekers toe. "Toen we zaterdagavond toekwamen op ons terrein, bleek het hangslot van ons tuinhuis geforceerd", bevestigt hoofdleidster Marie Silveranss. "Ze hebben 48 flessen sterke drank en twee bierbakken Duvel gestolen, die we nog overhadden van onze jaarlijkse bierfeesten. Een flink bedrag dat we nu kwijt zijn." Toch betwijfelt de politie of het om dezelfde daders gaat. Ze liet weten dat er nog geen verband te vinden was tussen beide incidenten. "Ach, al langer wordt Houtem geteisterd door inbraken. Maar de burgemeester zal tegen deze inbraken niets ondernemen, dat heeft hij ook niet willen doen toen ik hem een bewakingscamera vroeg na onze overval", verzucht Dominique. "Moet ik van mijn huis een bunker maken, zoals ik met mijn frituur deed? Mijn vrouw voelt zich onveilig en vindt de huidige situatie onleefbaar. Als het aan haar lag, sluiten we de boel, verkopen we het huis en verhuizen we. Maar ik kan en wil onze frituur niet in de steek laten."