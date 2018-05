'Metrobewoner' drong binnen in school 23 mei 2018

Een Poolse man is veroordeeld tot 2 jaar cel voor een inbraak in een Vilvoordse school. De man, die naar eigen zeggen in een Brussels metrostation woont, werd in de ochtend van 15 maart aan de poort opgemerkt door een klusjesman die op de school werkte. Die belde de politie die de verdachte oppakte. De man bleek in het bezit te zijn van een boor, cirkelzaag en drank. Dat had hij kunnen stelen door een toegangsdeur te forceren. "Ik heb niets gestolen. Ik was alleen op zoek naar een slaapplaats", was het flauwe verweer van de man. Hij kwam niet opdagen op de rechtbank, waardoor hij bij verstek veroordeeld werd. (WHW)