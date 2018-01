"Lichaam te zien in oven tijdens rondleiding" INCIDENT TIJDENS SCHOOLBEZOEK DOET VRAGEN RIJZEN OVER ETHIEK CREMATORIUM DIMITRI BERLANGER

02u41 0 Lukas In de verbrandingsoven van het crematorium zou nog een lichaam te zien geweest zijn tijdens een schoolbezoek van Virgo+. Vilvoorde Het crematorium Daelhof van Havicrem komt alweer in opspraak. Tijdens een bezoek van een middelbare school zou er nog een lichaam in de openstaande oven zichtbaar geweest zijn. "De leerlingen, waaronder mijn dochter Lotte, waren volledig overstuur", zegt vader Dirk Van den Block. Volgens directeur Bert Carleer is het onmogelijk dat er een lichaam te zien geweest zou zijn. "Hoogstens een smeulend hoopje... Er zijn zeker geen ethische regels overschreden."

De rondleiding vond eind november plaats en paste in het kader van het laatste jaar 'verzorging' van het Vilvoordse Virgo+. Daar was ook Lotte (18), de dochter van Dirk Van den Block bij. "De leerlingen werden meegenomen naar de ovenkamer. Maar de oven stond open en er lag zelfs een lichaam in. Vervolgens werd er ook nog eens gekoterd in het lijk om het helemaal tot stof te laten vergaan. Ik vind dit ongehoord en respectloos, niet in het minst voor de overledene. Het werd alleen maar pijnlijker als je weet dat de mama van mijn dochter die week net twee jaar overleden was."





Niet alleen de dochter van Van Den Block reageerde emotioneel. "Er zijn nog leerlingen weggelopen in tranen. Ze gaat nu een brief opmaken uit naam van de klas en de meeste medeleerlingen gaan die ook tekenen. Omdat ze vinden dat dit niet kan..."





Past in opleiding

Directeur Johan Van Engelant van Virgo+ houdt zich op de vlakte. "Voor zover ik weet is het niet toevallig gebeurd en is er wel degelijk op voorhand gewaarschuwd: 'U gaat een lijk zien'. Ze hebben volgens de begeleidende leerkrachten ook de kans gekregen om niet mee te gaan. Of ik dit normaal vind? Zij kunnen in hun zevende jaar kiezen voor thuis- en ouderenzorg. Dan is het normaal dat je al eens geconfronteerd wordt met een overledene. Dus dat valt perfect binnen hun studiegebied."





Gewaarschuwd

Volgens directeur Bert Carleer zijn de schoolbezoeken stilaan een traditie. "Het klopt dat zij ook in de ovenruimtes gaan en daar kan inderdaad al eens een schuif openstaan. Maar er wordt tot drie keer toe gewaarschuwd. Omdat we begrijpen dat dit shockerend kan zijn voor sommigen. Op uitdrukkelijke vraag van de leerkrachten laten we ook toe om de oven van binnen te bekijken. Ook dan wordt er gewaarschuwd als die opengaat. Ze kunnen dan kiezen om niet te kijken, naar de volgende ruimte te gaan of naar buiten te gaan."





"Maar zelfs als de oven opengaat is het sowieso niet mogelijk om daar enige 'vorm', laat staan een lichaam in te herkennen. Er is ook nooit ofte nimmer een 'invoer' in de oven als er zo'n rondleiding bezig is. Een openstaande oven met een gloed is het enige dat ze hoogstens kunnen zien. Dus zeker geen lichaam dat in vuur en vlam staat, hoogstens een smeulend hoopje. Dat er ook wordt gekoterd? Een en ander wordt een beetje bij mekaar geveegd..."





Volgens Carleer wordt er wel degelijk toegezien op het naleven van een ethische code. "We vragen onze mensen dat ze zich bij alles wat ze doen inbeelden dat het om een naaste gaat. Er is in dit geval geen enkele ethische regel overschreden. Maar als dit allemaal zo gevoelig ligt, zullen we er nog meer aandacht aan besteden. We zullen zorgen dat er nog een extra waarschuwing wordt ingebouwd."





"Woord tegen woord"

De klacht van de vader kwam via de Zemstse schepen Veerle Geerinckx wel op de algemene vergadering en het directiecomité van Havicrem terecht. "Het is woord tegen woord", zegt ze. "Volgens de directeur is het verhaal genuanceerder. Hij zei dat ze 'een evolutie aan het doormaken zijn'. We hopen dat ze hun ethische code nog wat verder op punt stellen. Het voorval zal ook als aandachtspunt mee opgenomen worden in het meerjarenplan", aldus Geerinckx.





Tom Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur van Havicrem, ziet vooral een poging om het crematorium (alweer) te beschadigen. Havicrem kent dan ook woelige tijden sinds het crematorium drie jaar geleden verhuisde van Vilvoorde naar een ultramodern gebouw in de Erasmuslaan in Eppegem. Met Bert Carleer staat intussen al de derde directeur aan het roer.