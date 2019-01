“Langdurige sluiting zwembad is rampzalig” Zwemclub Phoenix moet al zeker tot Pasen op zoek naar alternatieven voor 260 leden Dimitri Berlanger

31 januari 2019

16u21 0 Vilvoorde De langdurige sluiting van het zwembad van Vilvoorde treft naast de inwoners ook vooral de clubs. “De situatie is voor ons rampzalig”, zucht voorzitter Philippe Lesceu van zwemclub Phoenix. “We hebben begrepen dat het zwembad tot en met Pasen dichtblijft. Wij moeten dus op zoek naar alternatieven maar dat is een erg moeilijke opgave. We hebben daarbij weer eens ondervonden dat gemeenten en steden totaal niet sportminded zijn. Enkel in Meise kunnen we voorlopig in het weekend terecht.”

Op 21 januari liep het zoals intussen bekend helemaal mis bij het vervangen van een verliesstroomschakelaar op de verlichtingskringen van de zwembadhal van het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje. Die waren tijdens de jaarlijkse sluiting in de kerstvakantie nog maar pas helemaal vernieuwd. “Rekening houden met de voorlopige leverings- en plaatsingstermijn van de armaturen, zijn we genoodzaakt het stedelijk zwembad nog minstens 10 weken te sluiten”, liet Sportschepen Moad El Boudaati (sp.a) al weten. “Naast de beschadigde componenten dienen immers alle werkende componenten eveneens vervangen te worden om gevolgschade in de maanden erna uit te sluiten.” Ook het spel van de verzekeringen speelt een rol.

Het enige alternatief dat we hebben is het zwembad van Meise, waar we buiten de uren terechtkunnen. Andere gemeenten toonden zich veel minder behulpzaam. Echt triest Philippe Lesceu

Het maakt allemaal de rekening niet van de Koninklijke Vilvoordse zwemclub Phoenix, die 260 leden telt waaronder een 30-tal competitiezwemmers. “Voor ons is dit een ramp”, vertelt voorzitter Philippe Lesceu. “Het enige alternatief dat we voorlopig hebben is het zwembad van Meise. Op zaterdagavond kunnen we daar buiten de openingsuren terecht van 20.30 tot 22 uur met onze competitieploeg. Dat zijn uiteraard geen ideale uren maar we zijn er toch dankbaar voor want andere gemeenten toonden zich veel minder behulpzaam. Het is echt triestig. Enkel in Zaventem konden we beschikken over twee maal een uur maar dat zou overlappen met Meise dus dat heeft geen zin. Ook op zondagmiddag kunnen we met onze zwemschool terecht in Meise.”

De competitiezwemmers moeten zich in de week intussen behelpen. “Zij zullen zich voor hun dagelijkse training individueel aandienen als ‘gewone zwemmer’ in Neder-over-Heembeek, Strombeek of Mechelen.”

Allemaal verre van ideaal om een club draaiende te houden dus. “Ook de externe huurkosten komen erbij. Het is nog koffiedik kijken hoe dat gaat verlopen. We mogen al onze facturen binnenbrengen bij de stad is ons gezegd. Het is afwachten of dit effectief gaat terugbetaald worden. Ook onze inkomsten uit de cafetaria vallen nu weg. Als het blijft duren kunnen leden ook hun lidgeld beginnen terugeisen. Dat is perfect mogelijk... We zijn wel tevreden met de ondersteuning van de Sportdienst. Ondanks de moeilijke situatie is er een goede communicatie en ze hebben mee gezocht naar oplossingen. Het worden alleszins lastige tijden. We gaan al onze energie nodig hebben om onze club verder te zetten.”