'KlimaatKet' geeft leerlingen les in duurzaamheid 21 februari 2018

02u27 0 Vilvoorde De 'KlimaatKet' doet sinds gisteren zijn ronde in de Vilvoordse scholen. De missie van deze lesgever 'uit de toekomst': aan kinderen van de 3de graad lager onderwijs duidelijk te maken wat klimaatverandering betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaatneutraal Vilvoorde.

"De KlimaatKet komt dan ook uit het jaar 2050, het jaar waarin Vilvoorde volledig klimaatneutraal is", legt onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld) uit. "Zijn doel is om de huidige generatie te doen samenwerken aan een duurzame stad. Hij oogt erg futuristisch: op zijn jas zitten zonnepanelen die zonne-energie opslaan, hij draagt milieuvriendelijke kledij en met zijn VR-bril kan hij producten scannen en controleren hoe duurzaam ze zijn."





Het initiatief kadert binnen 'Vilvoorde Klimaatactief', de campagne van de stad die als doel heeft om de CO2-uitstoot in Vilvoorde te verlagen met 20% tegen 2020. De KlimaatKet gaat nog tot half april langs bij 11 klassen. Op 20 april eindigt zijn tour met een slotevent waar de scholieren hun plannen voor een klimaatactief Vilvoorde presenteren in cc Het Bolwerk. (DBS)