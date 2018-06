"Kleinere Uplace? Moet kunnen" MACHELEN EN VILVOORDE MOGEN ZELF OVER OUDE INDUSTRIEZONE BESLISSEN ROBBY DIERICKX

28 juni 2018

02u25 0 Vilvoorde Heeft Uplace plots toch weer een toekomst? Machelen en Vilvoorde krijgen van de Vlaamse regering de toestemming om een toekomstvisie uit te werken voor de hele zone waar ook het belevingscomplex had moeten komen. "Als er een draagvlak voor is, blijft een kleinere versie van Uplace mogelijk."

Net voor de jaarwisseling was Uplace - maar ook onder meer de baanwinkels op de Renaultsite en het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde - zo goed als ten dode opgeschreven. De Raad van State vernietigde toen namelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) voor de reconversiezone in Machelen en Vilvoorde, waardoor alle geplande ontwikkelingen op de site niet langer mogelijk waren. Maar nu is er mogelijk toch een toekomst voor die projecten, want het gemeentebestuur van Machelen en de stad Vilvoorde krijgen van de Vlaamse regering de toestemming om zelf een toekomstvisie uit te werken, en in een latere fase een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het hele gebied tussen de Vilvoordelaan en de Budasteenweg op te stellen.





"Dit is eindelijk een stap voorwaarts richting een toekomstvisie en bijhorende heropleving die onze gemeente verdient", zegt Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). "Sinds het vertrek van de oude industrie ligt de zone er verlaten bij. Nochtans was de interesse van investeerders sinds 2008 bijzonder groot, maar door de vele juridische procedures staan we vandaag nog nergens. Nu we zelf de touwtjes in handen krijgen, kunnen we een versnelling hoger schakelen om tot een correcte en toekomstgerichte zonering te komen."





Draagvlak zoeken

En plots lijkt ook Uplace niet langer ten dode opgeschreven. Het schepencollege van Machelen is immers voorstander van het project. "In onze ogen is een kleinere versie van Uplace zeker nog mogelijk", verduidelijkt De Groef. "De zone heeft nood aan een project dat de hele herontwikkeling 'trekt'. We zullen met de eigenaars van de verschillende percelen in de oude industriezone rond de tafel zitten en zullen in eerste instantie nagaan voor welke projecten er een draagvlak is. Binnen zes maanden willen we vervolgens kunnen starten met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Door nu al een concrete, gedragen toekomstvisie uit te werken, willen we voorkomen dat we in de komende jaren opnieuw in een eindeloze juridische procedureslag verzeild geraken. Door de zone te herontwikkelen willen we de werkloosheid - 9,7 procent in 2017 - terugdringen en zo ook de toenemende armoede aanpakken."





"Dat we nu zelf een visie mogen ontwikkelen, biedt perspectieven voor de Renault-site, de CAT-site en het ziekenhuis", zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). "De toekomst van Uplace valt nog af te wachten, want het project werd in het verleden al meermaals afgeschoten en kreeg alleen van de Vlaamse regering steun."