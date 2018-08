"Kankertherapie slaat aan, er is hoop" JONGSTE VERKIEZINGSKANDIDAAT (17) KRIJGT BEETJE GOED NIEUWS DIMITRI BERLANGER

24 augustus 2018

02u42 0 Vilvoorde Het gaat de goede kant uit met Maikel Van Eylen (17), de jongste kandidaat op de kieslijsten. De jongeman werd in het voorjaar getroffen door kanker. "Na de eerste chemo blijkt dat de gezwellen verkleind zijn." Maikel zet zijn politiek avontuur intussen gewoon verder en gooit zich volop in de CD&V-campagne richting 14 oktober.

Het leven van Maikel Van Eylen nam dit voorjaar een wel heel ernstige wending. De 17-jarige die zijn eigen webhostingbedrijf met 21.000 klanten leidt en een opleiding als vrachtwagenchauffeur aan het TechnOV volgt, kreeg van de ene dag op de andere te horen dat hij een kwaadaardige tumor had. De bezige bij had intussen ook beslist om in de politiek te stappen. Na het verwerken van de zwaarste klap besliste hij om zijn leven zo gewoon mogelijk verder te leiden.





Een half jaar later haalt het positieve de overhand. Maikel heeft als gevolg van de chemo intussen wel een kale knikker, maar kijkt hoopvol vooruit. "Na testen begin juli is gebleken dat een aantal gezwellen sterk verkleind is. Na mijn operatie aan het ruggenmerg waar er uitzaaiingen waren, kan ik nu ook weer vrij goed stappen. Ik heb me moeten behelpen met een looprek en een rolstoel en heel wat kinesessies ondergaan."





Tot vorige week mocht hij niet meer met de vrachtwagen rijden, wegens medisch niet verantwoord. "Maar nu mag ik mijn praktijklessen halftijds hervatten. De theorie moet ik wel nog thuis volgen. Vanaf november zou ik dan voltijds weer naar school kunnen. Een hele opluchting, want ik zat al sinds april thuis. Ook de leiding van mijn bedrijf heb ik intussen opnieuw in handen genomen."





Verkiezingscampagne

Stilaan komt ook de verkiezingscampagne op gang. "Vanaf september ga ik er volop tegen aan. Flyers met mijn standpunten uitdelen en naar de mensen luisteren. Een van mijn voornaamste dada's is een site voor jongeren. Waar ze niet alleen iets kunnen drinken, maar waar ook geregeld evenementen plaatsvinden. Ik ga vooral voor dingen die snel te realiseren zijn."





De steeds terugkerende vraag van mensen over zijn ziekte countert hij steevast met hetzelfde antwoord. "Met name dat ik het mij niet te veel aantrek dat ik ziek ben. Ik blijf met hetzelfde enthousiasme voortdoen en laat me niet ontmoedigen."





De chemotherapie is wel nog niet helemaal afgerond. Om de drie weken moet hij nog drie dagen naar het ziekenhuis. Ondanks het positieve nieuws blijft Maikel dan ook realistisch. "Of de prognoses veranderd zijn, kunnen ze pas zeker zeggen als de behandeling voltooid is. De dokters speelden open kaart met mij. Na drie jaar is er 40% kans op overleving. Maar we leven op hoop."