"Iedereen denkt dat ik echt 'meneer Pastoor' ben" PETER SCHOENAERTS OOK IN TWEEDE FILM VAN 'DE BUURTPOLITIE' DIMITRI BERLANGER

26 januari 2018

02u33 0 Vilvoorde Vilvoordenaar Peter Schoenaerts speelt 'meneer pastoor' in de tweede Buurtpolitiefilm. Die gaat op 4 februari in première. In navolging van de populaire VTM-reeks wordt een kassucces verwacht in de Vlaamse bioscopen. Schoenaerts, die vooral actief is met zijn toneelgroep 'Theater van A tot Z' gaat helemaal op in zijn rol van 'meneer pastoor'. "Ik word op straat zelfs gevraagd of ik echt 'meneer pastoor' ben", lacht hij.

Met 'De Buurtpolitie: De Tunnel' komt op 4 februari een opvolger voor 'De Buurtpolitie: De Grote Geldroof' in de zalen. Dat was in 2016 de meest bezochte film na 'De Premier'. Op VTM zit de scripted realityreeks intussen al aan seizoen negen.





Vilvoordenaar Peter Schoenaerts vertolkt opnieuw 'meneer Pastoor'. "Ik ben erbij gekomen in seizoen 5 maar nu is dit toch al de tweede film waarin ik mag meespelen. Vorige zomer vonden de opnames plaats. Het is een fictieve reeks maar gebaseerd op waar gebeurde verhalen."





Naast een 12-tal vaste 'agenten' is 'meneer Pastoor' samen met onder meer de spoedarts één van de typetjes die regelmatig opnieuw opduikt. De pastoor is namelijk een poezenliefhebber en dat is al eens aanleiding voor een ontvoering of andere calamiteiten. Op kerstavond was zelfs het Kindje Jezus gestolen.





Kinderen en ouderen

"Ik heb zelf twee poezen maar verder gaat de vergelijking niet op", lacht Schoenaerts. "Al moet ik het toch vrij overtuigend brengen want ik krijg op straat in Vilvoorde geregeld de vraag 'of ik echt meneer Pastoor ben'. Het is duidelijk dat het vooral kinderen en ouderen zijn die kijken..."





"Ik vind het bovenal leuk om spelen. Ik heb vroeger bij de Chiro gezeten dus ik heb wel een goed beeld van 'de pastoor'. Ik probeer hem neer te zetten als een typisch Vlaamse naïeve priester. Een goede mens weliswaar. Bij de auditie twee jaar geleden had ik gezegd dat ik graag eens de slechterik zou spelen. Maar ik kreeg te horen dat ik er dan wel na één aflevering zou uit liggen. Dus daar heb ik maar voor gepast."





De film belooft alvast een kassucces te worden. De serie, die in de vooravond wordt uitgezonden, heeft op korte termijn heel wat populariteit gewonnen.





'Theater van A tot Z'

Voor Schoenaerts is camerawerk een prettig zijsprongetje naast zijn hoofdbezigheid. Hij houdt zich namelijk bezig met de dagelijkse leiding van toneelgroep 'Theater van A tot Z'. Die vzw wil kinderen, jongeren én volwassenen in contact brengen met cultuur en met relevante sociaal-maatschappelijke thema's. "We komen uiteraard in heel veel scholen en cultuurcentra. En het is opvallend hoeveel kinderen mij zelfs in een andere context herkennen als 'meneer pastoor'. Dat zegt toch ook veel."