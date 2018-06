"Hij heeft zich als een tijgertje geweerd" FAMILIE KANKERPATIËNTJE MAX (7) BEDANKT IEDEREEN VOOR STEUN DIMITRI BERLANGER

08 juni 2018

02u52 0 Vilvoorde Het nieuws over het overlijden van kankerpatiëntje Max (7) heeft bij velen een gevoelige snaar geraakt. De jongen overleed woensdag in Mexico in de armen van zijn ouders. Daar onderging hij een alternatieve therapie, maar die mocht uiteindelijk niet baten. "We zullen ons Max blijven herinneren als een onwaarschijnlijk vechtertje", zegt peter Michael Pieders.

Eind 2016 werd bij de toen 6-jarige Max een zeldzame hersenstamtumor (DIPG) vastgesteld. De wanhopige ouders vestigden hun laatste sprankel hoop op een alternatieve therapie in Mexico met als enige doel: een betere levenskwaliteit voor Max. Vanaf de tweede sessie begon de therapie aan te slaan, maar na Nieuwjaar ging het weer bergaf.





Woensdag, na een anderhalf jaar durende strijd, kwam het trieste nieuws. Max is in zijn slaap rustig heengegaan. Een nieuwe infectie heeft hij niet meer kunnen dragen. Ouders Manu en Lenny hadden sowieso beslist om de therapie in Mexico af te ronden. Een plaatselijk palliatief team met psycholoog begeleidde hen om in alle rust samen met broertje Leo en de oma afscheid te nemen. Gisteren werd al een ceremonie voor Max gehouden in Monterrey.





"Bij velen van ons heb je een spoor achtergelaten, waardoor je altijd in onze herinneringen zult blijven leven", klinkt het bedroefd bij het 'Steun Max'-team. Want intussen was er ook op het thuisfront een ongeziene solidariteitsgolf ontstaan.





Beetje opluchting

Peter Michael Pieders heeft al met de ouders gesproken. "Het verlies is hartverscheurend, maar er is ook een klein beetje opluchting. Het aftakelen en zien aftakelen mocht echt niet te lang meer duren. Die 1,5 jaar durende zorg heeft zijn sporen nagelaten. Manu en Lenny zijn enorm moe. Er werd nog overwogen om Max te repatriëren, maar dat kon niet meer gezien zijn toestand. Uiteindelijk hebben de ouders ervoor gekozen om daar in alle sereniteit de laatste momenten met hun zoontje door te brengen."





Pieders is ongelooflijk fier op zijn petekind. "Hij heeft zich als een tijgertje geweerd. Ik hoorde genoeg van Manu en Lenny dat hij soms degene was die zijn ouders ging oppeppen. Het is onvoorstelbaar hoe sterk hij zich heeft gehouden. Max heeft al die tijd zonder moeilijk te doen zijn ziekte aangepakt en gestreden. Als een 'fighter', zo zal ik me hem herinneren. Ik wil namens de familie ook iedereen bedanken die zich de voorbije tijd voor Max heeft ingezet."





Ook in basisschool Mozaïek in Humbeek werd gisteren ruime aandacht besteed aan de opvang van Max' klasgenootjes. Daartoe werd ook het CLB ingeschakeld.