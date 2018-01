"Hier kwamen rekruteerders Syriëstrijders misdaadgeld witwassen" GOKKANTOOR LADBROKES KRIJGT NIEUWE VERGUNNING: BURGEMEESTER FURIEUS DIMITRI BERLANGER

02u30 0 Foto Lukas Gokkantoor Ladbrokes op de Nowélei. Vilvoorde Het gokkantoor Ladbrokes op de Nowélei heeft ondanks een zwaar negatief advies van de stad toch weer een nieuwe vergunning gekregen van de Kansspelcommissie. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) is furieus. "Onder meer in deze zaak kwamen rekruteerders van Syriëstrijders hun misdaadgeld witwassen. Het is hallucinant dat men ons advies zomaar naast zich neerlegt."

De stad wil af van het gokkantoor Ladbrokes op de Nowélei. Er is sprake van heel wat overlast: nachtlawaai zowel binnen als buiten, foutparkeerders, achterlaten van vuil,... Volgens burgemeester Bonte is echter het veiligheidsaspect de doorslaggevende factor. "Het is algemeen geweten dat er op de bezoekerslijsten van dit soort zaken een grote aanwezigheid te vinden is van latere Syriëstrijders en vooral hun rekruteerders. Het gaat dan over de zogenaamde harde kern die erin geslaagd is om al die gasten uit Antwerpen, Brussel en Vilvoorde naar ginder te krijgen. Daar zat heel wat geld achter want er moesten vliegtickets, gsm's, en dergelijke voorzien worden.





Ook hier in deze Ladbrokes kwamen die voornamelijk Brusselse groepen hun zwart geld witwassen. Dan spreek ik vooral over 2012 en 2013. Dat men maar eens de lijst met FTF'ers (Foreign Terrorist Fighters, red.) van het OCAD (orgaan voor de dreigingsanalyse, red.) grondig doorlicht en kijkt hoeveel van die personen geregistreerd zijn in dergelijke etablissementen."





Twee petjes

Het zit Bonte hoog dat al die argumenten niet volstaan om een nieuwe vergunning te ontzeggen aan de populaire goktent. "Ik stel mij grote vragen bij de twee petjes die de Kansspelcommissie opzet: enerzijds is ze het 'controleorgaan' maar anderzijds moet ze ook de belangen van de sector dienen. Dat is eigenlijk onverzoenbaar. Nochtans liet men tot twee maal toe tijdens een overleg uitschijnen dat ons negatief advies zou ingevolgd worden."





Juridisch aanvechten

"Men heeft de mond vol van het versterken van de lokale bestuurlijke handhaving maar dan worden zo'n doorslaggevende argumenten toch gewoon genegeerd. Het gemeentelijke advies moet in dergelijke kwesties gewoon bindend zijn. Ik ga hieromtrent dan ook zelf nog een wetsvoorstel neerleggen. Want dit gaat over veiligheid en essentiële zaken die ook in het Kanaalplan van minister Jambon vervat zaten: de wanJurtoestanden aanpakken waardoor terroristen onder de radar kunnen blijven." De stad heeft haar advocaat opdracht gegeven om de vergunning voor Ladbrokes juridisch aan te vechten.





Voorwaarden voldaan

De Kanssspelcommissie betreurt naar eigen zeggen de negatieve berichtgeving. "Elke vergunningaanvraag wordt - ongeacht de categorie - immers grondig onderzocht alvorens een beslissing te treffen", zegt woordvoerster Marjolein De Paepe. "En in dit dossier was door de vergunninghouder aan alle wettelijke voorwaarden voldaan."





Er wordt wel meer inspraak van de lokale besturen in het vooruitzicht gesteld. "Om de spelers in de toekomst nog beter te beschermen ligt momenteel voor de wedkantoren een ontwerp van KB voor dat het aantal wedkantoren moet verminderen. Minister Geens zal daarbij ook de rol van de gemeenten versterken in de vestiging en controle van wedkantoren. Er zal overeenstemming moeten zijn over minstens de vestigingsplaats en de openings- en sluitingsuren."