"Geen studietoelage, geen plaats op school" VERPLICHTE SOCIALE MIX ZORGT VOOR ONVREDE BIJ OUDERS EN HORTECO ROBBY DIERICKX

03 maart 2018

02u43 0 Vilvoorde "Er zijn nog twee plaatsen vrij in onze school, toch moeten we uw zoon op de wachtlijst zetten." Machelaar Sven Noppens schrok zich een hoedje toen hij dat te horen kreeg in tuinbouwschool Horteco Vilvoorde. De reden? Lens mama heeft een diploma en het gezin krijgt geen studietoelage. Ook de school betreurt het onevenwicht bij de verplichte sociale mix.

Machelaar Sven Noppens trok donderdag naar tuinbouwschool Horteco om zijn zoon Len Deraedemaeker (13) in te schrijven in de B-stroom. Daar waren twaalf plaatsen. "Meteen kreeg ik de vraag of Lens mama een diploma secundair onderwijs heeft en of we als gezin recht hebben op een studietoelage", vertelt Noppens. "Omdat mijn vrouw een diploma heeft en we geen recht hebben op een studietoelage, kreeg ik te horen dat er geen plaats meer was voor mijn zoon. Als mijn vrouw geen diploma gehad zou hebben of als we een studietoelage zouden krijgen, dan was Len wel ingeschreven geweest. En dat terwijl er nog plaatsen vrij zijn. Onbegrijpelijk. Omdat we een doodgewoon gezin zijn, worden de onderwijskansen van mijn zoon gekelderd."





Sociale mix

De directie van de school bevestigt het verhaal. "Het klopt dat we in de B-stroom verschillende niet-indicatorleerlingen (kinderen waarvan de moeder wel een diploma secundair onderwijs heeft en die niet in aanmerking komen voor een studietoelage, red.) hebben moeten weigeren, terwijl er nog plaatsen vrij zijn voor indicatorleerlingen", zegt directeur Witse Coolen. "Als school moeten we echter de regels van de sociale mix volgen. Dat wil zeggen dat we een bepaald percentage indicatorleerlingen een plaats moeten geven. In de B-stroom was dat percentage dit jaar bijzonder hoog. Van de twaalf plaatsen moeten er negen naar leerlingen gaan waarvan de mama geen diploma heeft of die een studietoelage krijgen. Dat betekent dat er slechts drie plaatsen over blijven. We betreuren zelf dat we leerlingen moeten teleurstellen door hen op de wachtlijst te zetten, terwijl er eigenlijk wel nog vrije plaatsen zijn."





Aangezien Len pas op de zesde plaats op de wachtlijst staat, is de kans haast onbestaande dat hij volgend schooljaar in de tuinbouwschool kan starten. "Dat dit zomaar kan, begrijp ik niet. Waarom krijgen kinderen van moeders die geen diploma hebben zoveel voorrang? Voor ons zit er nu niets anders op dan een andere school voor Len te zoeken. De directie van KTA Horteco, die ik voor alle duidelijkheid niets kwalijk neem, liet ons weten dat we het volgend schooljaar nog eens moeten proberen. De kans dat hij in het tweede middelbaar kan inpikken, is groter. Laat ons hopen dat het dan wél lukt."





Vlaams Parlement

Het principe van de sociale mix was de laatste dagen ook voer voor discussie in het Vlaams Parlement. Volgende week donderdag zitten alle partijen opnieuw samen om te bekijken of en hoe dit in de toekomst aangepakt zal worden.