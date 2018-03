"Geen gesloten terrassen meer" NIEUW REGLEMENT LEGT HORECA OP GROTE MARKT STRIKTE REGELS OP DIMITRI BERLANGER

29 maart 2018

02u39 1 Vilvoorde Winterterrassen in de vorm van een vaste gesloten veranda zijn vanaf nu verboden in de stad. Dat schrijft het nieuwe horecareglement voor. De uitbater van De Koning van Spanje op de Grote Markt - de enige met zo'n constructie - voelt zich geviseerd.

De gemeenteraad heeft zopas het nieuwe horecareglement van de stad goedgekeurd. Terrassen zijn toegelaten van 1 maart tot 30 november. Het college kan hierop uitzonderingen toestaan, bijvoorbeeld voor een winterterras. "Wat we echter niet zullen toelaten op de nieuwe Grote Markt zijn vaste, gesloten constructies", legt schepen Viviane Schaessens (N-VA) uit. "Een winterterras kan enkel nog bestaan uit windschermen, een zonneluifel en verwarmingselementen."





Opvallend: de windschermen voor de horecazaken op de Grote Markt zullen aangekocht en geplaatst worden door de stad zelf. "We willen iets voor de horeca-uitbaters terug doen na alle ellende van de werken."





Geviseerd

Asaf Beyazgül van eetcafé De Koning van Spanje voelt zich geviseerd. "Er was mij beloofd dat ik mijn terras in de bestaande vorm zou mogen terugplaatsen. Dat staat hier al jaren zo en het staat niemand in de weg. We hebben zelfs al een ontwerp klaar van hoe het er zal uitzien. Maar ik wil mij gerust aanpassen en dezelfde stijl overnemen van de stad. Ook in steden als Hasselt en Mechelen vind je dit soort constructies terug. Ik heb er goede hoop op dat het in orde komt en dat men zich een beetje redelijk zal tonen. Zo niet, ben ik bereid om naar de rechtbank te stappen."





Schepen Schaessens benadrukt dat er van viseren geen sprake is. "We willen gewoon een kwalitatieve, harmonieuze invulling van onze vernieuwde Grote Markt. Hij heeft sowieso een van de grootste terrassen."





Taalnorm

Nog een opvallende nieuwigheid: er komt een onderzoek naar de kennis van het Nederlands in de horecazaken. "Tijdens de openingsuren moet er minstens een persoon aanwezig zijn die over voldoende kennis van het Nederlands beschikt. We willen ervoor zorgen dat er te allen tijde een duidelijke communicatie met de politie, brandweer, stadsdiensten en andere officiële instanties mogelijk is. Dat was in sommige zaken een probleem. De politie en de nieuwe handhavingsambtenaar zullen geregeld hun controleronde doen."