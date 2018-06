'Flavour Fair' verwent de smaakpapillen 11 juni 2018

2

De Kruitfabriek werd gisteren overrompeld door lekkerbekken die een bezoekje kwamen brengen aan de 'Flavour Fair'. Het concept van Big Green Egg Belgium & Luxemburg bleef ook na zeer smaakvolle edities in 2016 en 2017 hetzelfde: een heerlijke middag met tal van talentvolle chef-koks die het beste van zichzelf gaven. Naast de vele chef-koks waren er ook nog tal van demonstraties, workshops en masterclasses met verschillende thema's. Aan de hand van de tips & tricks van de chefs, konden de bezoekers hun eigen kennis en vaardigheden in de keuken naar een hoger niveau tillen. Ook aan de kids was gedacht met allerlei activiteiten en animatie.





(DBS)