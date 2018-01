"Fijnstofprobleem niet groter dan elders" EXPERT NUANCEERT UITSLAANDE METING IN WIJK ONDER VIADUCT DIMITRI BERLANGER

23 januari 2018

02u26 0 Vilvoorde De Vilvoordenaars moeten de adem dan toch niet inhouden. Het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) organiseerde een wandeling met een fijnstofmeter in de wijk onder het viaduct. Dat de concentraties boven de normen lagen, hoefde niemand te verbazen. Maar liefst vijf maal erboven doet expert Frans Fierens de wenkbrauwen fronsen. "Uiteraard is er een probleem in Vlaanderen, maar een meting op één moment zegt niets over het jaargemiddelde. Let op met dramatische conclusies."

RISO Vlaams-Brabant is als vzw betrokken bij het stadsvernieuwingsproject in Vilvoorde. Zo werden al verschillende activiteiten, waaronder een buurttuin, op poten gezet in en rond de 'loods'. Gezien ook mobiliteit een groot probleem is in de Zennestad werd zelfs een fietslabo opgericht. Te weinig mensen durven de fiets op door het vele verkeer en de gebrekkige fietspaden. "Ook luchtkwaliteit sluit aan bij die hele problematiek", legt Isolde Vandemoortele uit. "Dus hebben we ook een project rond fijnstof op poten gezet. Twee à drie maanden lang is er onderzoek verricht, en hebben we workshops en activiteiten georganiseerd. We richten ons met onze vzw vooral op kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, migrantengroepen en ouderen."





50mg/m3

In die optiek werd een fijnstofmeter aangeschaft en zondag ook een wandeling georganiseerd. "In combinatie met een app konden we dus met de mensen op stap gaan en metingen doen." Op een bepaald moment sloeg de meter uit naar 50 microgram per kubieke meter, wat neerkomt op een vijfvoudige van wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als grens (10 microgram per kubieke meter) vooropstelt.





Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu heeft moeite met het gebrek aan kader waarmee dit resultaat naar de buitenwereld werd gecommuniceerd. "Er werd gedurende een korte tijd iets gemeten en die metingen vergelijkt men dan met een jaargemiddelde grens. Dat is wetenschappelijk uiteraard van geen enkele waarde. Ik betwijfel bovendien of die waarde klopt."





Ludieke actie

Vandemoortele benadrukt dat het een ludieke actie was. "Natuurlijk was dit maar een momentopname en zijn er meerdere factoren die meespelen, maar er is toch duidelijk een probleem met fijnstof", stelt hij. "Die meter is een instrument om mee aan de slag te gaan en de mensen te sensibiliseren. Daarna is het de bedoeling om terug te koppelen naar het beleid."





Fierens wil hoegenaamd niet zeggen dat er geen probleem is met fijnstof. "Verre van. In heel Vlaanderen zitten we boven de grens van de WHO. In Vilvoorde zit het jaargemiddelde tussen 13 en 15 microgram per kubieke meter. Dat is en blijft te veel. Maar om op basis van één meting harde en zelfs dramatische besluiten te trekken: dat is niet correct. Er zijn ook heel veel factoren die een rol spelen bij zo'n meting: of er veel of weinig wind is bijvoorbeeld. Hoe hoger de emissiebron - in dit geval het 30 meter hoge viaduct - hoe beter ook dat het fijnstof zich in principe verspreidt. Tenzij het helemaal windstil is. Maar het is dus niet zo dat de Vilvoordenaars zich meer zorgen moeten maken dan bewoners van andere gemeenten langs de ring."