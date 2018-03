"Eerste resultaten elektronisch inschrijfsysteem positief" 09 maart 2018

03u07 0 Vilvoorde Het nieuwe elektronisch aanmeldingssysteem dat de stad heeft ontwikkeld om kampeertoestanden aan kleuter- en basisscholen te vermijden, heeft zijn nut bewezen. "De eerste aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar is afgerond en de eerste resultaten zijn positief", zegt Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld).

Het aanmeldingssysteem hanteert twee criteria om een toewijzing te realiseren. Ten eerste wordt er rekening gehouden met de keuze van de school, pas als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er gekeken naar de afstand van de school tot het thuisadres van de kinderen of het werkadres van de ouders. "Voor de aanmeldingen van het geboortejaar 2016 noteerden we 520 aanmeldingen, waarvan er 487 of 93,65% hun school van eerste keuze kregen toegewezen. Voor 14 (2,70%) werd het de school van tweede keuze en voor negen kinderen (1,73%) was dit derde of hogere keuze. Tien kinderen of 1,92% kreeg voorlopig geen school toegewezen. Dat was veelal het gevolg dat de ouders maar een of maximaal twee scholen hadden aangeduid. Ondanks dat deze kinderen niet in hun school van voorkeur terecht kunnen, kunnen ze wel nog een plaatsje vinden in Vilvoorde. Op dit moment zijn er nog 49 vrije plaatsen voor het geboortejaar 2016 en dit in alle netten en in vijf verschillende wijken van Vilvoorde. Alleen in Koningslo is er geen plaats meer. Dit is belangrijk voor de keuzevrijheid van ouders."





Alle ouders hebben ondertussen een e-mail ontvangen met de info over de aanmelding van hun kind. "Ouders die een positieve aanmelding gekregen hebben, moeten zich daadwerkelijk gaan inschrijven in de hun toegewezen school en dit tussen 14 maart en 17 april", zegt schepen van Sociale Zaken Fatima Lamarti (sp.a). "Vanaf 2 mei starten dan de vrije inschrijvingen voor kinderen die nu niet aan de aanmeldingsperiode hebben meegedaan of voor de kinderen die geen plaatsje hebben toegewezen gekregen in deze aanmeldingsronde." (DBS)