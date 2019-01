“De ‘eigen portefeuille eerst’-coalitie”: Stad trekt zitpenningen raadsleden op met 40 procent Dimitri Berlanger

28 januari 2019

17u00 0 Vilvoorde Een ‘eigen portefeuille eerst’-coalitie. Dat etiket plakt oppositiepartij N-VA op de nieuwe meerderheid omwille van haar eerste beleidsvoorstel om de zitpenningen op te trekken van 150 naar 210 euro per sessie. “Oftewel een stijging met maar liefst 40%, goed voor een impact van ruim 150.000 euro over heel deze bestuursperiode.” Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) is de verhoging wel degelijk te verantwoorden door het verminderde aantal vergaderingen (geen aparte OCMW-raden meer) én een verhoogde verantwoordelijkheid voor de 35 raadsleden.

Het voorstel om in het nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad de zitpenningen op te trekken van 150 euro naar 210 euro per sessie, stoot N-VA zwaar tegen de borst. “Het bestuursakkoord vermeldt meermaals dat onze stad extra federale en Vlaamse middelen nodig heeft om de grootstedelijke problemen aan te pakken”, zegt fractieleider Jan Anciaux. “Daarnaast wordt ook de deur voor een belastingverhoging wagenwijd opengezet. Het is nu duidelijk waarvoor dit linkse stadsbestuur deze extra middelen wil gebruiken: de eigen portefeuille.”

“Zelfs als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt en de vergadering bijgevolg niet doorgaat of als de betrokkene slechts eventjes aanwezig is, wordt het verhoogde presentiegeld overgemaakt. Als toemaatje en ongetwijfeld troostprijs voor het mislopen van een schepenpost trakteren Bonte en co de voorzitter van de gemeenteraad (sp.a’er Johan Serkeyn, red.) in de toekomst zelfs op een dubbele zitpenning.”

Volgens N-VA zal de beslissing een impact zal hebben van ruim 150.000 euro over heel deze bestuursperiode. “Dat is een bedrag waar veel Vilvoordse verenigingen enkel maar van kunnen dromen. Het budgettaire voordeel door de integratie van de OCMW-raad in de gemeenteraad wordt hiermee door het nieuwe stadsbestuur ook volledig teniet gedaan.”

Burgemeester Hans Bonte (sp.a) geeft de verhoging tot 210 euro (met indexering) toe. “Dat is juist onder het maximum dat ons door het Vlaams decreet wordt toegestaan”, legt hij uit. “Vroeger zaten we relatief laag vergeleken met soortgelijke besturen. We hebben hiervoor geopteerd omdat de OCMW-raad bij ons – in tegenstelling tot andere gemeenten – niet meer apart zal vergaderen. Dat is dus al een besparing an sich. De 35 gemeenteraadsleden krijgen echter wel een bijkomende verantwoordelijkheid als OCMW-raadslid. Er worden dus geen extra zitpenningen uitgereikt maar een verhoging is daarom dus zeker te verantwoorden.”

Johan Serkeyn krijgt als voorzitter een dubbele zitpenning. Ook dat is fair volgens Bonte. “Om de simpele reden dat hij zowel als voorzitter van de gemeenteraad, als als voorzitter van de OCMW-raad moet fungeren en daar komt een pak extra werk bij kijken.”

Het totale rekensommetje van N-VA ten bedrage van 150.000 euro betwist Bonte evenwel. “Dit lijkt me een zeer tendentieuze berekening. Dat is puur afhankelijk van hoeveel keer je bijeenkomt. Door het OCMW te koppelen aan de gemeenteraad voeren we bovendien al een besparing door. Er is ook geen Vast Bureau meer of een Bijzonder comité voor het rusthuis. Daarnaast moet je ook in rekening brengen dat er een schepen minder is. In de plaats is er namelijk één autonoom zorgbedrijf gekomen met een voorzitter die geen schepenloon meer opstrijkt zoals Jan Anciaux als vorige OCMW-voorzitter.”