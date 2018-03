"Dagelijks modderbad op Willemsstraat" SMURRIE OP WEGDEK SPEELT FIETSERS EN AUTOMOBILISTEN PARTEN DIMITRI BERLANGER

23 maart 2018

02u27 0 Vilvoorde Wie graag met een propere fiets of auto thuiskomt moet absoluut de Jan Frans Willemsstraat op de grens van Vilvoorde en Grimbergen mijden. Het wegdek ligt er doorgaans vol modder, stenen en andere rommel. Volgens het betrokken recyclagebedrijf wordt de weg nochtans 'bijna permanent' gereinigd.

Inwoners die geregeld de Jan Frans Willemsstraat nemen weten al langer dat dat doorgaans geen pretje is: het wegdek ligt er meestal vol modder en steenslag afkomstig van het omliggende sloopafval- en containerbedrijf. Dat is gevestigd langs beide zijden van de weg. "De vrachtwagens rijden met modder aan hun banden van de ene naar de andere kant", zegt gemeenteraadslid Eric Nagels (Vernieuwing). "Het gevolg van al deze bedrijvigheid is dat men zowel met de wagen als met de fiets de Frans Willemsstraat niet kan gebruiken zonder onder de smurrie terecht te komen. Dat geldt ook voor de kinderen die met de fiets in Vilvoorde naar school gaan. Er zijn mensen die bewust omrijden om niet in het vuil terecht te komen..."





Luc Casteels is ervaringsdeskundige. "Ik passeer er al bijna tien jaar elke dag twee keer met mijn koersfiets op mijn weg van Boom naar Evere. Het is bijna niet uit te leggen wat ik daar allemaal tegenkom: bakstenen, kiezels, buizen, gyproc platen, glas,.... Ik ben in het donker zelfs al eens over een plank vol nagels gereden die dan tegen mijn been is geslingerd met serieuze wonde als gevolg. Momenteel is het echt een zootje, zeker vlak bij het brugje. De camions verliezen er vaak een pak zand en modder." Het hoeft geen betoog dat Luc ook regelmatig lek rijdt. "Ik heb dan nog speciale banden met een dikke antileklaag. Ik heb vaak modder tot achter mijn oren na mijn passage daar. Elke dag moet ik ook mijn fiets kuisen. Soms zie ik het ook gewoon niet zitten en dan rijd ik helemaal om zodat ik daar niet moet passeren. Ik moet om de drie jaar ook een nieuwe fiets kopen omdat die, vooral daar, zodanig afziet..."





Bijna voltijds gereinigd

Volgens het bedrijf Stallaert Recycling worden er wel degelijk heel wat inspanningen geleverd. "We zijn bijna voltijds bezig met het reinigen van het wegdek", klinkt het in een reactie. "En 's morgens en 's namiddags voor de meeste fietsers passeren wordt er nog eens extra gereinigd. Dat is zo afgesproken met de wijkagent. Dat het er soms toch nog erg modderig bijligt? Dat kan snel gaan als er een paar vrachtwagens over en weer rijden... We zijn nu aan de overkant boten aan het laden met grond. Dat is een project dat nog tot het zomers bouwverlof zal duren."





Eric Nagels vindt intussen dat de gemeente maatregelen moet opleggen om de rijbaan proper te houden. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) lijkt het niet meteen als een prioriteit te beschouwen. "Wie de modder achterlaat, moet die ook maar opkuisen. En als dat niet gebeurt en iemand stoort er zich aan, dan moet die maar naar de politie bellen...", klinkt het. Haar Vilvoordse collega-burgemeester Hans Bonte (sp.a) is scherper. "De inspanningen van het bedrijf om de weg proper te houden zijn zeer dikwijls ontoereikend."