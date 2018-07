"Daar gaat mijn vakantie..." HANS BONTE ZES WEKEN IMMOBIEL DOOR ERNSTIGE BLESSURE DIMITRI BERLANGER

05 juli 2018

02u35 0 Vilvoorde Pech voor burgemeester Hans Bonte (sp.a). Hij moet de komende zes weken op krukken rondlopen en ziet zijn vakantieplannen in het water vallen. Bonte heeft last van een heupblessure. "Ik zal alleszins goed uitgerust zijn tegen het begin van de campagne", klinkt het hoopvol.

De zomervakantie is onder een slecht gesternte gestart voor burgemeester Hans Bonte (56). Hij moet zijn linkerheup ontzien en zo weinig mogelijk bewegen. "Ik had al een paar weken last van die heup en ben er te lang mee blijven rondlopen", vertelt hij.





Oorzaak van al het euvel: een zwaar motorongeval 27 jaar geleden op een autosnelweg in Zuid-Frankrijk. "Die heup moet toen zwaar gekneusd geraakt zijn. Concreet gaat het om een vochtophoping, een oedeem op de heupkop. Ook de slijmbeurzen eromheen zijn ontstoken. En dus mag ik mijn linkerbeen zo weinig mogelijk bewegen, want een gips is geen optie. Laat ons hopen dat die zes weken rust samen met de medicatie en kine volstaan. Anders dreigt ook nog eens een operatie."





Ondertussen dreigen ook de vakantieplannen ten huize Bonte in het water te vallen. Voor de meeste politici is de komende anderhalve maand zowat de laatste adempauze voor de rush naar de verkiezingen wordt ingezet. "Ik had een actief weekje zee gepland zoals elk jaar met heel wat wandelingen en fietstochten", zucht Bonte. "Verder wilde ik met mijn vrouw begin augustus een week rondtrekken in Albanië. Dat staat dus allemaal serieus op de helling. Het is even vervelend voor mijn vrouw als voor mij. Daar hoef ik geen tekening bij te maken."





Zo weinig mogelijk bewegen

Bonte houdt zich intussen wel nuttig bezig en blijft ook zijn taken als burgemeester vervullen. "Ik ben uiteraard wel zeer afhankelijk van anderen en kan mij enkel verplaatsen met een wagen met automatische versnellingsbak. Ik blijf via de post dossiers thuis brengen en werk hier wat door op het terras zolang het mooi weer blijft. Af en toe trek ik wel eens naar het stadhuis. Het steekt wel dat ik alle toffe evenementen in de stad moet missen: de straatfeesten, parkconcerten en ook de WK-uitzendingen van de Rode Duivels op groot scherm. Maar ik doe wat de specialisten vragen: zo weinig mogelijk bewegen. Het enige voordeel is dat ik goed uitgerust én voorbereid zal zijn voor de start van de verkiezingscampagne", besluit Bonte op een positieve noot.





