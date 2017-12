"Bos op Uplace-site? Te gek voor woorden" BURGEMEESTER DE GROEF REAGEERT OP VOORSTEL PARTIJGENOOT BONTE DIMITRI BERLANGER

02u43 0 Foto Pieterjan Luyten Komt er een bos op de Uplace-site van elf hectare groot? Als het van burgemeester Hans Bonte afhangt wel, maar zijn collega De Groef loopt niet warm voor het plan. Vilvoorde De spanningen tussen de twee sp.a-burgemeesters van Vilvoorde en Machelen blijven oplopen. Andermaal is de Uplace-site het twistpunt. "Een bos op die plek? Te gek voor woorden." Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef maakt brandhout van het ballonnetje dat Hans Bonte gisteren opliet.

De twee sp.a-burgemeesters zijn het al langer grondig oneens over de toekomst van het voormalige industrieterrein onder het viaduct. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Uplace een tweede keer heeft vernietigd. Maar de onenigheid over de 'wat nu?'-vraag blijft even groot.





Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet nog maar één oplossing: het belevingscentrum volledig schrappen en er in de plaats een recreatiebos inrichten. "Het is de plaats met de hoogste concentratie fijn stof in de regio", verklaart Bonte. "Je kan er bouwen aan een groene rand rond Brussel. Maar het is vooral ook een opportuniteit om voor de kinderen en families van Machelen en Vilvoorde, waar de bevolkingsgroei enorm is, een groen alternatief te bieden. Als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen." Groen Vilvoorde ziet alvast graten in het voorstel van Bonte.





Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) daarentegen verwijst het idee van zijn partijgenoot resoluut naar de prullenmand. "Dit voorstel is te gek voor woorden. Alleen al om financiële redenen getuigt het van weinig realiteitszin. Wie plant er nu elf hectare bos op dit terrein met zijn zeer strategische ligging in het centrum van het land? Terwijl hier 3.000 man zou kunnen werken en dat in een regio met 9,3 procent werkloosheid."





Werk creëren

De Groef verwijst niet alleen naar de hoog oplopende kosten voor de aankoop van de grond en de aanplanting van het bos, maar ook naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval aan Uplace zal moeten betalen voor het niet nakomen van de afspraken. "Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben bovendien gesteld dat de invulling van dit terrein een trekker moest worden voor de economische heropleving van de regio en een oplossing biedt aan de hoge werkloosheid bij de laaggeschoolden", aldus De Groef. Hij zal het vraagstuk voorleggen tijdens het aangekondigde gesprek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois en zijn collega-burgemeester Bonte.





Verder wil De Groef zijn vraag aan de Vlaamse regering herhalen om de bevoegdheid om een ruimtelijk structuurplan op te stellen door te schuiven naar het lokale beleidsniveau. "Ik hoop dat we hiervoor de kans krijgen. Het Uplace-terrein inkleuren als bosgebied zien wij alleszins niet zitten", benadrukt De Groef die zoals bekend hoopt dat het 'Uplace light'-project alsnog gerealiseerd kan worden.





Procedureslagen

"Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace", aldus Bonte nog. "Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen."