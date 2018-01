"Bonte stuurt alle vrachtwagens naar centrum Diegem" MACHELEN NIET TE SPREKEN OVER VERBOD ZWAAR VERKEER OP BRUSSELSESTEENWEG ROBBY DIERICKX

02u44 0 Foto Lukas Vrachtwagens boven de 3,5 ton mogen niet meer langs de Brusselsesteenweg rijden. Vilvoorde Het is opnieuw hommeles tussen Machelen en Vilvoorde. Deze keer niet over Uplace, wel over de eenzijdige beslissing van de Zennestad om het zwaar verkeer op de Brusselsesteenweg te weren. "Vilvoorde stuurt alle vrachtwagens door het centrum van Diegem", klinkt het. Machelen overweegt juridische stappen. Eerder kwamen er ook al gelijkaardige reacties uit Grimbergen.

Eind vorig jaar besloot het stadsbestuur van Vilvoorde om het zwaar verkeer op de Brusselsesteenweg niet langer toe te laten vanaf de Vaartdijk tot aan de grens met Grimbergen. "Een eenzijdige beslissing die nefaste gevolgen op de dorpskernen van Machelen en Diegem heeft", meent Jean-Pierre De Groef (sp.a), burgemeester van Machelen. "Al het zwaar verkeer moet voortaan via de Woluwelaan en het centrum van Diegem in plaats van via de Brusselse ring. Het is niet de eerste keer dat Vilvoorde zonder enig overleg probeert alle verkeer uit zijn stad te houden en zich niet bekommert om de effecten op de buurgemeenten."





Streep door plannen

"We schatten dat de dorpskern van Diegem door deze eenzijdige beslissing van de Zennestad dagelijks enkele honderden vrachtwagens met puin en containers moet slikken", vult Machels mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a) aan. "Dit druist in tegen al onze plannen om van de Woluwelaan een lokale weg te maken, met op termijn een heraanleg tot één rijstrook per rijrichting en de busbaan die er komt voor de trambus."





Maximumsnelheid

Het schepencollege haalt ook aan dat het na jaren van pleiten onlangs haar wens ingewilligd zag om de maximumsnelheid op de Woluwelaan in de Diegemse woonkern terug te dringen naar 50 kilometer per uur. "Maar door het terug doorsturen van zoveel zwaar verkeer is dit een stap achteruit voor de Diegemse inwoners, een stap die wij als gemeente niet kunnen accepteren", luidt het nog. De gemeente bekijkt welke juridische stappen tegen de beslissing van Vilvoorde genomen kunnen worden.





Eerder hekelde ook Grimbergen het verbod van verkeer van meer dan 3,5 ton op de Brusselsesteenweg om dezelfde reden. Maar Hans Bonte blijft voet bij stuk houden. "Het verkeer opnieuw over de Brusselsesteenweg sturen, zou voor onveilige situaties zorgen", aldus de Vilvoordse burgemeester. "Het verbaast me dat Machelen zo van leer trekt, want de Woluwelaan is een prioritaire baan om vrachtwagens weg te krijgen uit onze regio. Er staan zelfs werken gepland om de doorstroming op die Woluwelaan te verbeteren. Het probleem van het zwaar verkeer is gemeentegrensoverschrijdend. In plaats van mekaar de zwartepiet toe te schuiven, zouden we samen moeten bekijken hoe we het probleem kunnen aanpakken."