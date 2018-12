“Belangrijke stap in herontwikkeling CAT-site” Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in sanering van 27 hectare groot terrein Dimitri Berlanger

21 december 2018

14u43 2 Vilvoorde De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de noodzakelijke sanering van de zogenaamde CAT-site tussen het station en de Woluwelaan. “Deze sanering is een belangrijke stap in de herontwikkeling van deze site, waar onder meer de herlocalisatie van het ziekenhuis AZ Jan Portaels is voorzien”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Vilvoords schepen Jo De Ro (Open Vld).

De voormalige parking van Renault Industrie Belgique nv is hoofdzakelijk gelegen in Vilvoorde tussen de spoorweg, de Woluwelaan en de Luchthavenlaan en heeft een oppervlakte van 27 ha. Een kleiner deel ligt op grondgebied Machelen en wordt begrensd door de Vilvoordelaan. Op de site waren in het verleden ook verschillende stortplaatsen. Uit door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de bodem en het grondwater dermate zwaar verontreinigd is dat verdere sanering noodzakelijk is.

Voor deze site is op 20 juli 2012 met de Vlaamse Regering een ‘Brownfieldconvenant’ afgesloten. Het Brownfieldproject omvat de herontwikkeling van de gronden tot een gemengd, kwalitatief en ontsluitbaar project. In het kader daarvan verbond de OVAM er zich toe om alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren met betrekking tot de bodemverontreiniging.

De Vlaamse regering heeft deze ochtend beslist om de nodige financiële middelen te voorzien om de noodzakelijke sanering op korte termijn uit te voeren. De budgettaire kost bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Schepen Jo De Ro is zeer te spreken over de vooruitgang die hiermee geboekt wordt in het dossier. “De ontwikkeling van de CAT-site is dan ook belangrijk voor Vilvoorde, aangezien er reeds heel wat plannen zijn op de voormalige parking van Renault. Private en publieke partners willen deze verlaten terreinen ontwikkelen zodat er ruimte komt voor extra woongelegenheden, economische ontwikkeling en de bouw van een gloednieuw, modern ziekenhuis.” De herlocalisatie van het ziekenhuis AZ Jan-Portaels zou zelfs één van de trekkers worden voor ondermeer een verdere gezondheidsgerelateerde ontwikkeling van een deel van de gronden, een zorgsite als het ware.

In het kader van de ontsluiting van de site is onder meer al voorzien dat de Ringtrambus van het Brabantnet over de CAT-site gaat en is de ontwikkeling van een nieuwe Noord-Zuid verbinding tussen de Luchthavenlaan en de Vilvoordelaan voorzien. “De sanering door OVAM is echter een eerste noodzakelijke stap”, vervolgt De Ro. “We zijn dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering dit dossier heeft versneld zodat het stadsbestuur hopelijk in de komende legislatuur samen met de private partners de nodige stappen kan zetten om de CAT-site echt te beginnen ontwikkelen.”

Kleine voetnoot: de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) heeft tot nog toe wel roet in het eten gegooid voor de ambitieuze plannen op de CAT-site. Die situatie moet dus wel nog worden gedeblokkeerd.