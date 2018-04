"Begeleiding is belangrijk, ook al ga je dood" TERMINALE PATIËNT SCHENKT PAASEI VAN 8 KG AAN PALLIATIEVE THUISZORG DIMITRI BERLANGER

04 april 2018

02u28 0 Vilvoorde Karl Piekaerts (55), zelf terminaal longkankerpatiënt, heeft een paasei van 8 kilogram overhandigd aan de palliatieve thuiszorg Omega in het AZ Jan Portaels. "Zij krijgen te weinig appreciatie en verdienen wel wat chocolade."

Emotionele begeleiding door thuiszorginstanties wordt stilaan herleidt tot eerstelijnszorg. Dat baart Karl Piekaerts zorgen. "Het gaat dan om pijnpompen plaatsen en andere dringende zorg. Terwijl een echte babbel van een uur bijna niet meer mogelijk is."





"Ik heb in 2009 mijn diagnose gekregen", vertelt hij. "Ze hebben een longkwab weggenomen en daarna onderging ik chemo- en radiotherapie. In 2013 bleek dat ik overal tumoren had in de longen en kreeg ik de diagnose: ongeneeslijk. Ik had nog 1,5 jaar te leven. Maar intussen zijn we wel al jaren verder en ik ben er nog. Het zijn zeer traag groeiende tumoren en ik heb nergens uitzaaiingen. Ik ga wel degelijk achteruit. Ik kan moeilijk ademhalen en mij deftig verplaatsen zit er niet meer in. Maar uiterlijk zie ik er vrij gezond uit. Dat maakt het voor de omgeving ook niet makkelijker."





Die haakt af en dat is een heel menselijk gegeven, volgens Piekaerts. "Afscheid nemen van iemand, je kan dat niet oneindig rekken. Na de eerste melding was er een zeer warme en emotionele reactie vanwege de familie. Maar als je na twee jaar nog eet, jezelf wast en je plan trekt, dan ebt de interesse weg. Ook voor mijn man, waarmee ik al 15 jaar getrouwd ben, geldt dezelfde belastende 'moeheid'. Hij zit ook te 'wachten' en heeft geen toekomst meer met mij. Ook voor hem is er ook geen opvang tenzij bij de mensen van Omega. Want dit is niet zomaar eenvoudig met iedereen te bespreken."





Koetjes en kalfjes

Er bestaat ook niets om die gesprekken te vervangen. "Ik ga zelf niet meer investeren in relaties en er zijn ook geen mensen die dat bijgevolg naar mij toe doen. De relatie met mijn begeleidster, zelfs al is het maar om de vier weken, is wel iets waarin ik nog investeer. Het gaat dan over mijn situatie uiteraard en het is ook een stuk ventileren van mij uit. Ook het omgaan met het isolement en de relationele druk passeert geregeld de revue. Maar vaak gaat het ook gewoon over koetjes en kalfjes. Ik hoor echter van haar dat ze meer en meer onder druk komen te staan door die eerstelijnszorg. Zij probeert er nog een mouw aan te passen maar jonge collega's gaan helaas wel helemaal mee in die accentverschuiving."