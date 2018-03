"Bedankt voor alles, Willy" VILVOORDENAARS NEMEN AFSCHEID VAN EREBURGEMEESTER DIMITRI BERLANGER

29 maart 2018

02u41 1 Vilvoorde Vilvoorde heeft gisteren afscheid genomen van ereburgemeester en gewezen volksvertegenwoordiger Willy Cortois. Het liberale boegbeeld stierf vorige woensdag op 77-jarige leeftijd. Onder meer de verdiensten van Cortois voor 'zijn' Vilvoorde werden onderstreept.

Tal van Vilvoordenaars hebben gisteren een laatste eresaluut gebracht aan hun geliefde ereburgemeester Willy Cortois. De aula van crematorium Daelhof in Eppegem zat en stond dan ook afgeladen vol. Heel wat politieke prominenten waaronder Patrick Dewael, Gwendolyn Rutten en Maggie De Block tekenden present.





"Het afscheid komt te vroeg", sprak Patrick Dewael, die zijn liberale vriend kwam uitzwaaien. "Hij leefde al 10 jaar met de ziekte en droeg zijn lot heel moedig. Willy bleef altijd zichzelf en volgde alles nog van dichtbij. Elke keer als ik in de media passeerde, kon ik me aan een telefoontje verwachten met zijn commentaar. Dat apprecieerde ik enorm..." Binnen Open Vld bleef hij erg geliefd. "Willy was nooit een dweper en altijd kritisch. Je moest hem overtuigen. Hij bleef ook nadien betrokken bij zijn partij, niet als schoonmoeder maar als echte militant. Willy was dan ook een 'donkerblauwe', een authentieke liberaal. Hij was ook een uitstekend parlementair die veel aanzien had bij vriend en vijand."





Innemend

Maar ook voor 'zijn' Vilvoordenaars was hij belangrijk. "Toen hij burgemeester was, was het overduidelijk: de mensen zagen hem graag", aldus Dewael. "Met zijn sappig dialect gevolgd door een grap en een kwinkslag kreeg hij iedereen op zijn hand. Hij kon hard zijn in zijn analyses, maar was nooit kwetsend. Ik koester de herinnering aan een innemende persoonlijkheid..."





"Willy, eindelijk een gesprek met jou zonder tegenpruttelen, zuchten of met de ogen rollen. Ik mis het nu al...", schetste neef Didier de talloze geanimeerde discussies die hij met zijn nonkel voerde. "De enige keer dat ik een blik van radeloosheid in je ogen zag, was toen duizenden Renault-arbeiders de wanhoop nabij waren. Toen niemand van de nationale kopstukken zich liet zien, maar ze bij jou terechtkwamen..."





In 2008 nam Cortois na 37 jaar afscheid van de gemeentepolitiek. In 2007 had hij na ruim twintig jaar ook al de deur van het federale parlement achter zich dichtgetrokken. "Je hebt je sindsdien opgeworpen als full-time 'pater familias'. Reizen, genieten van het leven en feestjes organiseren voor de familie: dat was je ding na je politieke afscheid. We kregen onze Willy helemaal terug... Je hebt van onze stad een betere plek gemaakt. En mee de aanzet gegeven om van het vervuilde Vilvoorde een moderne stad aan het water te maken."





Op de tonen van Kris De Bruyne's 'Vilvoorde City', bewees een eindeloze sliert rouwenden Willy Cortois de laatste eer.