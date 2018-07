"Alleen opruimen helpt niet meer" TIEN GEMEENTEN TREKKEN SAMEN TEN STRIJDE TEGEN ZWERFVUIL DIMITRI BERLANGER

17 juli 2018

02u42 0 Vilvoorde Tien gemeenten uit de noord- en oostrand bundelen de krachten in de strijd tegen zwerfvuil. Ze starten met een campagne en gaan vuilnisbakkenplannen opmaken. De sluikstorten worden dan weer in een databank opgelijst. "Alleen zo kunnen we de problemen bij de bron aanpakken."

Steeds meer inwoners ergeren zich aan het toenemende zwerfvuil en sluikstorten. Het probleem wordt zo groot dat het plaatsen van een extra vuilnisbak of het ophangen van een bordje 'sluikstorten verboden' onvoldoende is. Tien gemeenten voeren daarom voortaan de strijd tegen zwerfvuil samen. Het gaat om de gemeenten Londerzeel, Meise, Vilvoorde, Machelen, Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Zaventem. De samenwerking laat toe om de aanpak te professionaliseren en om goede voorbeelden aan elkaar door te geven.





Intercommunales Incovo en Interza dragen het project. Twee gespecialiseerde medewerkers zijn er dag in dag uit aan de slag om de gemeenten in hun strijd bij te staan. "Een eerste concreet actiepunt is een gezamenlijke communicatiecampagne rond het thema 'Proper is plezant'", legt projectleider Seppe Eloot uit. "Op meer dan duizend straatvuilnisbakjes verschijnen opvallende stickers met die slogan. De straatvuilnisbakjes zullen ook in de toekomst verder gebruikt worden als drager van boodschappen rond zwerfvuil en sluikstorten."





Vuilnisbakkenplan

De samenwerking gaat veel verder dan alleen communicatie. "In verschillende gemeenten worden vuilnisbakkenplannen opgemaakt. Het goede gebruik en misbruik van straatvuilnisbakjes wordt gemonitord en aangepakt. De grootte, de plaatsing of de ledigingsfrequentie van de vuilnisbakjes geoptimaliseerd. Elders worden alle opgeruimde sluikstorten geregistreerd en in een databank ondergebracht, waardoor controles met een sluikstortcamera heel gericht kunnen gebeuren. In parken en groenzones worden de eerste acties tegen hondenpoep voorbereid. Er wordt bovendien een gezamenlijk netwerk van enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers opgebouwd en ondersteund."





Proefproject

Niet alle thema's en acties kunnen tegelijk in de tien gemeenten samen worden gevoerd. "We voeren telkens in een of twee gemeenten proefprojecten uit, om daarna de ervaring te gebruiken in andere gemeenten. We werken daarbij op de lange termijn, ook op basis van metingen en cijfers. Bijvoorbeeld rond het beheer van vuilnisbakjes of gebruik van de sluikstortcamera merken we nu al dat die aanpak loont."