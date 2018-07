"Al 200 ratten gevangen" HOUTEMNAREN WILLEN DAT STAD MAATREGELEN NEEMT TEGEN PLAAG DIMITRI BERLANGER

14 juli 2018

02u43 0 Vilvoorde De rattenvangers van Houtem wonen in de Hooigaardestraat. Tweehonderd hebben Carina Van Doren en haar man er al gevangen. En het gaat van kwaad naar erger. Buurtbewoners zien geregeld ongedierte lopen in hun tuin of zelfs over hun terras. "Tijd dat de stad maatregelen neemt", klinkt het.

Houtem is in de ban van de ratten. Vooral in de omgeving van de Hooigaardestraat en de Kluitingstraat hebben heel wat bewoners last van ongedierte. Carina Van Doren en haar man spannen echter de kroon. Zij vingen in anderhalf jaar tijd ongeveer 200 ratten. "We wonen al twaalf jaar 'op den buiten'", vertelt Carina. "Af en toe zag je wel eens een rat of muis, dat is normaal, maar de laatste twee jaar wordt het alleen erger. Ze komen zelfs tot op ons terras. Bij de buren lieten ze zich onlangs ook gewoon zien tijdens een barbecue in de tuin. Smakelijk is dat niet."





Met vijf klassieke vallen bestrijden Carina en haar man de ongewenste bezoekers. "Bij ons komen dan ook nog eens de 'lekkerbekjes'. Ze eten alleen... Emmental-kaas. Gouda laten ze liggen. Dus kopen we elke week een blok van 400 gram bij Aldi. Nagenoeg elke dag is het wel 'prijs'. Er zit ook een systematiek in. Eerst lopen kleine ratjes in de val en dan de grotere, mogelijk de ouders op zoek naar hun 'kroost'. Dan is er een paar dagen niks en vervolgens komt er weer een nieuw 'regiment' aan. Je moet weten: ratten maken vier nesten per jaar met telkens vijf à zes jongen."





Vooral bij valavond komen de beestjes boven. "Dan zie je ze gewoon in de tuin lopen", vervolgt Carina. "We moeten ook opletten met onze negen honden. Die heb ik extra laten inenten, want ratten brengen ziektes mee. 's Ochtends kuis ik eerst de keutels van de ratten op voor ik de honden in de tuin laat."





Petitie

Een van de buurtbewoners heeft intussen een petitie opgemaakt om de stad aan te manen tot actie. Schepen Katrien Vaes (Open Vld) is dat ook van plan. "De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar dat wordt momenteel onderzocht door de dienst Milieu. Ik vermoed wel dat de droogte een rol speelt. Beken en waterlopen zijn uitgedroogd en dus komen die ratten naar boven."





De getroffen bewoners krijgen binnenkort een brief in de bus. "Met de vraag ook wat zij als mogelijke oorzaak zien. Daarnaast staan er ook tips in. Zo moet je zeker niet te veel eten geven aan de kippen of gekookt eten zomaar op de composthoop gooien. Wij hebben geen mirakeloplossing voorhanden, maar het is wel de bedoeling dat we de problematiek onder controle krijgen."