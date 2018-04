"Agressieve tumor houdt me niet tegen" JONGSTE VERKIEZINGSKANDIDAAT MAIKEL (17) GETROFFEN DOOR KANKER DIMITRI BERLANGER

27 april 2018

02u29 0 Vilvoorde Maikel Van Eylen (17), de jongste kandidaat van Vlaanderen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, is getroffen door kanker. Het gaat zelfs om een zeldzame en zeer agressieve tumor die uitgezaaid is. "Een mokerslag, maar ik trek me niet terug", aldus Van Eylen.

Anderhalve maand geleden leek het leven van Maikel Van Eylen nog een sprookje. Op amper 17-jarige leeftijd runt hij al zijn eigen webhostingbedrijf met 21.000 klanten en volgt hij een opleiding als vrachtwagenchauffeur aan het TechnOV. De bezige bij besliste intussen ook om in de politiek te stappen. "Ik ga me helemaal gooien voor CD&V", klonk het.





Maar nu heeft zijn leven in een paar weken tijd een totaal onverwachte wending gekregen. "Sinds de tweede week van de paasvakantie lig ik in het ziekenhuis", vertelt Van Eylen. "Ik ben opgenomen op spoed met een felle maagontsteking. Daar heeft men alles onderzocht. Bij de biopsie is gebleken dat ik een kwaadaardige tumor heb met bovendien al aanzienlijk wat uitzaaiingen. Die diagnose heb ik nog maar een goeie week geleden gekregen..." Voortekenen waren er nauwelijks. "Ik ben al een jaar geregeld erg moe met ups en downs, maar dat hebben zo veel mensen wel eens."





Gezwellen weggenomen

Feit is dat de tijd dringt. "De tumor is erg zeldzaam en agressief. Er zijn al uitzaaiingen naar mijn ruggenmerg. Er zat dan ook haast achter om de behandeling al te starten. Ik ben intussen al geopereerd en men heeft de ergste gezwellen weggenomen. Nu is het afwachten hoe ik op de chemo reageer. Vandaag (gisteren, red.) is de eerste sessie."





Van Eylen blijft positief, ondanks de immense uppercut die hij moest incasseren. "Ik wil mijn leven gewoon verder blijven leiden. Het is uiteraard een enorme dreun als je zoals ik heel veel gepland hebt voor de komende dagen, weken en jaren. Wat is de kans nog dat ik dat ga kunnen doen? Maar je leert er op een bepaalde manier al snel mee leven. Ik heb intussen ook beslist om door te gaan met het politieke verhaal. Ik laat me niet tegenhouden omdat ik ziek ben. Ik heb nog altijd een stem en mijn bedrijf blijft ook gewoon functioneren."





De impact is ook voor zijn omgeving, niet in het minst voor zijn vriendin en alleenstaande mama, groot. "Voor hen is het uiteraard ook een grote shock. De dokters speelden open kaart met mij. Na drie jaar is er 40% kans op overleving. Dat is moeilijk om dat te vernemen. Veel hangt af van de chemotherapie. Maar wie weet ben ik toch bij die 40% en haal ik gewoon mijn pensioen."