‘Agressieve pervert’ in beroep tegen veroordeling tot 19 jaar cel WHW

16 januari 2019

17u11 0 Vilvoorde Pascal P. (45) heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot 19 jaar cel. Hij kreeg vorige maand 14 jaar cel voor het verkrachten en folteren van een jogster in Vilvoorde. Daarnaast kreeg hij 5 jaar cel voor het verkrachten en in elkaar slaan van zijn ex. De man heeft enkel op strafrechtelijk gebied beroep aangetekend.

“Een extreem agressieve pervert”, omschreef de rechtbank de veertiger vorig maand. “In beide gevallen ging de beklaagde zich te buiten aan extreem zwaar geweld. Meneer beseft ook helemaal de ernst van de feiten niet.”

Op zaterdag 3 september 2016 verkrachtte P. een jogster op het wandelpad Schoewer, een verlengstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Het slachtoffer liep in de richting van de fietsersbrug over de Woluwelaan en kruiste een 400-tal meter verder een man die haar vastgreep. Ze werd op de grond gegooid en hevig geslagen in het aangezicht, waarbij ze ernstige verwondingen opliep. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats, waar hij de vrouw verkrachtte. Zij hield aan de feiten blijvende verwondingen over.

Verkrachting van ex

Pas maanden later kon een verdachte geïdentificeerd worden. Op 13 juni 2017 had Pascal P. immers zijn ex-partner overvallen in hun stacaravan in Veurne. Hij had de vrouw verkracht en in elkaar geslagen. Het grote ‘geluk’ van de speurders was dat P. na de misdrijven op zijn ex zijn muts had weggegooid. De muts werd teruggevonden met zijn DNA erop. Dat DNA bleek overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde, dat de dader achtergelaten had op het slachtoffer.

Strafgebied

En toch ontkende P. voor de correctionele rechtbank dat hij de dader was van de verkrachting in Vilvoorde. “Moet een vergissing zijn”, klonk het vorige maand nog in de rechtbank. De rechtszaak was een zware beproeving voor de twee slachtoffers. “Hij heeft me mijn leven afgenomen”, sprak het slachtoffer van de feiten in Vilvoorde in tranen. Mede daarom werd enkel op strafgebied beroep aangetekend. “Dat is inderdaad een bewuste keuze. Zo worden de slachtoffers buiten een tweede proces gehouden”, aldus zijn advocate Saskia Kerkhofs.