"Aanhoudende bevolkingsstijging vraagt meer ondersteuning" 13 maart 2018

Vilvoorde De bevolkingsstijging in de Vlaamse Rand zet zich onverminderd verder. Dat blijkt uit de nieuwste demografische vooruitzichten 2018-2035 van Statistiek Vlaanderen. Vilvoords schepen Jo De Ro (Open Vld) roept de Vlaamse regering op om voor de nodige financiële ondersteuning te zorgen.

"De gemeenten uit de Vlaamse Rand zien de komende 10 jaar hun bevolking stijgen naar 381.827 inwoners in 2028 oftewel een stijging met bijna 7,5%", legt De Ro uit. "Als we verder kijken naar de prognose tot 2035 merken we een stijging van bijna 11% ten opzichte van 2017 naar 394.511 inwoners. Binnen de Rand zijn er nog verschillen te merken: zo stijgt de bevolking in Vilvoorde op 10 jaar tijd met 11,50% (naar 48.581 in 2028) en in 2035 zelf met bijna 17% (50.906 inwoners)."





Vooral in de categorie 0-2 jarigen, 10-19 jarigen en bij de 65-plussers is de toename markant. "Deze cijfers tonen dat de bevolkingsstijging die deze regio de laatste 10 jaar al gekend heeft, zich verder zal doorzetten en dat dit voor een enorme druk zal zorgen op de bestaande dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan capaciteitsproblemen in het onderwijs en de stijgende nood aan extra plekjes in het secundair. Verder moet ook de dienstverlener in de ouderenzorg uitgebreid worden."





De Ro beseft dat de steden en gemeenten in de Vlaamse Rand deze problematiek niet alléén kunnen aanpakken. "Ik doe daarom een oproep aan de Vlaamse regering om deze cijfers grondig te bestuderen en de gebieden met de grootste bevolkingstoename financieel extra te ondersteunen."





