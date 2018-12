Vijf personen hebben verzorging nodig na brand in woning Toon Verheijen

13 december 2018

06u28 0 De hulpdiensten zijn donderdagochtend omstreeks 5 uur opgeroepen voor een brand in een rijwoning in de Commandant Weynsstraat in Hoboken.

Vijf personen die in de woning verbleven konden zelf tijdig uit het pand geraken, maar hadden toch verzorging nodig omdat ze door de enorme rookontwikkeling in het pand mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Omdat snel duidelijk was dat er meerdere slachtoffers waren, werden er ook meteen enkele ziekenwagens ter plaatse gestuurd.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. De straat was tijdens de bluswerken afgesloten voor het verkeer.