Vijf Kempense burgemeesters leggen de eed af Toon Verheijen

14 december 2018

17u06 6

Het zijn drukke dagen voor provinciegouverneur Cathy Berx in Antwerpen. Vrijdag moesten opnieuw vijf Kempense burgemeesters de eed afleggen zodat ze vanaf begin januari hun ambt verder kunnen uitvoeren of voor de allereerste keer kunnen opnemen. Dat laatste is het geval voor Marc Van Aperen van Hoogstraten Leeft. Zijn partij vormt vanaf januari een coalitie met N-VA in Hoogstraten. Ook voor Bob Coppens (N-VA) wordt de eerste keer als burgemeester in Oud-Turnhout. De drie andere burgervaders die de eed moesten afleggen kennen ondertussen de klappen van de zweep. Het gaat om Kris Van Dijck (N-VA) in Dessel, Lieven Janssens (ACTIEV) in Vorselaar en Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) in Merksplas.

