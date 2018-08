Zware klap tussen auto en truck, maar geen gewonden 10 augustus 2018

02u44 0 Veurne Zowel een auto als een vrachtwagen zijn gisterenochtend rond 8 uur zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval in de Toekomstlaan in Veurne.

Ter hoogte van de Booitshoekestraat vertraagde de vrachtwagen plots, terwijl een bestuurster in een Ford S-Max achter hem reed. De vrachtwagenchauffeur zou tot twee keer toe zijn knipperlichten afwisselend links en rechts hebben aangestoken waardoor de vrouw dacht dat hij zou stoppen. Ze haalde hem in net op het moment dat de trucker afsloeg, de Booitshoekestraat in. Normaal is dat een straat waarin zwaar verkeer niet toegelaten is, behalve voor plaatselijk verkeer. Er volgde een botsing. De Ford en de truck raakten elkaar aan de voorkant. De monovolume werd daarop weggeslingerd en kwam aan de overkant van de weg in de gracht terecht. De vrouw raakte bij het ongeval niet gewond. Haar wagen moest getakeld worden en liep zware schade op. Maar ook de schade aan de Nederlandse truck was aanzienlijk. Onder meer heel wat leidingen vooraan de vrachtwagen werden afgerukt. De vrachtwagen stond dwars over de weg in de Toekomstlaan en belemmerde bijna de volledige rijweg. Het verkeer kon nog net passeren op de tweede rijstrook. Pas na een hele tijd kon de truck getakeld worden. (JHM)