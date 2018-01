Zwaar ongeval nadat chauffeur stopt door vluchtelingen in laadruimte 19 januari 2018

02u43 0 Veurne Op de E40 tussen Veurne en Adinkerke, in de richting van Calais, zette een buitenlandse truckchauffeur zich aan de kant toen hij de transmigranten hoorde in de laadruimte. Het drietal had zich verborgen tussen de lading papiervellen. Op het moment dat de bestuurder de politie wilde bellen, reed een andere truck in op de stilstaande vrachtwagen.

"De dieplader belandde in de gracht, met een grote ravage tot gevolg. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. De stilstaande vrachtwagen raakte eveneens ernstig beschadigd, maar de chauffeur bleef ongedeerd. De drie inzittende vluchtelingen kwamen er blijkbaar ook zonder verwondingen vanaf en sloegen op de vlucht. Onze ploegen hebben hen niet meer aangetroffen", zegt Jurgen Decramer, hoofd van de wegpolitie Jabbeke. Getuigen zagen het trio kort nadien richting Veurne lopen door de velden. De bestuurder van de dieplader, die op de stilstaande truck inreed, mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten. "Het is een wonder dat hij niet gewond is geraakt als je de ravage ziet. De man werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht, maar dat bleek niet het geval", zegt zijn werkgever Johan Claeys, zaakvoerder van de firma Padix uit Diksmuide. Zijn dieplader is wel total loss. "Zo'n truck kost makkelijk 250.000 euro, een zeer duur voorval. De vrachtwagen is zes jaar oud en jammer genoeg niet meer omnium verzekerd. Gelukkig hebben we de hoogwerker die op de dieplader stond nog kunnen recupereren. Die bleef netjes staan na het ongeval", besluit Claeys. Het duurde nog tot 's avond vooraleer de takelwerken voorbij waren. Door het ongeval diende het verkeer urenlang over een rijstrook te rijden, maar voor veel hinder zorgde dat niet. (BBO)