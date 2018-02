Zó glad was het: 40 opnames, zware breuken SPOED OVERSTELPT MET UITGEGLEDEN FIETSERS EN VOETGANGERS JELLE HOUWEN

09 februari 2018

02u36 42 Veurne De spoeddienst van het AZ West werd gisteren overstelpt door patiënten die waren uitgegleden. Liefst 40 mensen werden opgenomen, meer dan de helft had de pols gebroken. Enkele operaties moesten zelfs noodgedwongen uitgesteld worden tot vandaag. "Ik brak mijn scheenbeen toen ik uitgleed met mijn fiets", zucht Camille Deceuninck (10).

Dat de wegen, voetpaden en fietspaden er vooral in de Westhoek spiegelglad bij lagen gisterenochtend, hebben ze voornamelijk in de spoedafdeling van het AZ West geweten. In geen enkel ander ziekenhuis in de regio was het zo druk. Liefst veertig mensen kwamen er binnen, de ene al met zwaardere breuken dan de andere. "Het was heel hectisch", zegt hoofdverpleegkundige Natacha Bacqué, die alles met haar team in goede banen leidde. "Veertig opnames, dat is hoogst uitzonderlijk. Alle patiënten waren uitgegleden, één iemand geraakte gewond bij een verkeersongeval. Het gaat om patiënten van alle leeftijden. Meer dan de helft van hen had polsbreuken, maar er zaten ook gebroken enkels, benen en schouders tussen. Soms ging het zelfs over complexe breuken, die operaties moesten verzet worden. We waren er wel op voorbereid en we zijn blij dat we iedereen konden helpen."





Reis naar Center Parcs

Een van de eerste slachtoffers was de 10-jarige Camille Deceuninck, die om 8 uur ten val kwam. "Ik fietste naar mijn school via het Jaagpad", vertelt Camille. "In de bocht naar de Kaaiplaats was het erg glad en voor ik het wist gleed ik uit en viel mijn fiets bovenop mij. Mijn been zat onder mijn fiets. Ik had heel veel pijn. Een man hoorde mijn geschreeuw en haalde een verpleegster van het rusthuis. Ook de ambulance en MUG kwamen aangereden. Ik heb mijn scheenbeen gebroken. De operatie is al achter de rug, nu moet ik in een rolstoel blijven. En maandag ging ik net met een vriendin en nichtje naar Center Parcs. Ik zal niet kunnen zwemmen, maar zo erg vind ik dat niet, ik ben al blij dat we nog kunnen gaan. Ik ben wel erg geschrokken." Na haar valpartij verwittigde de ambulanciers haar mama Sabrine, die op haar beurt haar school op de Houtmarkt verwittigde. De klasgenootjes van Camille zullen haar na de krokusvakantie verwelkomen in een rolstoel en later op krukken. De artsen moesten twee bouten in haar gebroken scheenbeen boren.





Tweemaal gevallen

Ines Prinzie (49) uit De Panne had zelfs tweemaal pech gisteren. "Eerst viel ik op weg naar een klant met mijn scooter", zegt ze. "Recht op mijn schouder, maar het leek nog oké. Maar toen ik klaar was met poetsen viel ik buiten op dezelfde schouder. Deze keer ging ik wel naar het ziekenhuis. Mijn schouder is ontwricht en ik kan tien dagen niet werken. Toen ik hier aankwam was het énorm druk, maar toch werd ik snel geholpen. Een man was ook op zijn schouder gevallen en zei 'ha, join de breukenclub!'. Ik had net iets meer geluk", lacht Ines.