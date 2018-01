Zaakvoerder van 17.000 leasewagens voor politierechter 23 januari 2018

02u32 0

De manager van het Antwerpse autoleasebedrijf J&T Lease moet zich komen verantwoorden voor de politierechter. Een bestuurder die reed met een leasewagen van het bedrijf werd geflitst met een te hoge snelheid, maar het bedrijf slaagde er niet in om de identiteit van de bestuurder mee te delen aan het parket. "Dat is haast onmogelijk, aangezien we bijna 17.000 voertuigen in leasing hebben", aldus Jan D. De man werd zelf gedagvaard, maar hij stuurde zijn advocaat. De rechter stelde de zaak uit tot 19 februari, dan moet D. persoonlijk aanwezig zijn. (JHM)