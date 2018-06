WK-dorp voor 1.000 fans op Suikerparksite ONTWIKKELAAR GEEFT VOORSMAAKJE VAN NIEUW STADSDEEL GUDRUN STEEN

12 juni 2018

02u40 1 Veurne Op de Suikerparksite in Veurne opent nu vrijdag een WK-dorp. Alle matchen van de Rode Duivels zie je op groot scherm. Ontwikkelaar ION wil met de Suikercup vooral de toekomst van het nieuwe stadsdeel in de kijker zetten.

Het Waregemse ION investeert 110 miljoen euro in de Suikerparksite van 49 hectare. Dit najaar starten de werken. Wonen, ontspannen en werken zijn de drie hoofdfuncties van het toekomstige stadsdeel. Om iedereen daarvoor nu al warm te maken, speelt het in op de WK-gekte. "Het nuttige aan het aangename koppelen", lacht organisator Ben Peperstraete.





"Een uur voor elke match van de Rode Duivels openen we ons WK-dorp dat langs de Zuidburgweg toegankelijk is. Op een ledscherm van 15 vierkante meter op het middenplein kunnen 1.000 supporters de Belgen naar de WK-titel schreeuwen. We maken er een echt volksfeest van tijdens onze Suikercup. Squid Events baat liefst 25 meter bars, een friet- en pastamobiel uit. Enkele dj's zullen het publiek voor de wedstrijd opwarmen en nadien blijven ze voor de nodige ambiance zorgen. Dat kan duren tot 1 uur 's nachts, maar veel zal afhangen van de resultaten van de Rode Duivels, vermoed ik."





Zelf voetballen

"De toeschouwers mogen ook zelf hun voetbalcapaciteiten bovenhalen", nodigt Ben uit. "Wie de voetbal in de betonmolen trapt, maakt kans op een unieke bal of outfit. We openen nu vrijdag om 17 uur onze Suikercup voor de wedstrijd Portugal-Spanje, gevolgd door een afterworkparty. De toegang houden we gratis. Ook zaterdag is het open. Speciaal voor gezinnen zetten we dan springkastelen. De kinderboerderij zal eveneens toegankelijk zijn. Daarna zenden we enkel de wedstrijden van de Belgen uit."





Infopanelen

ION organiseert die Suikercup niet zomaar. "Het toekomstige Suikerplein met kleine buurtwinkels, terrasjes en een waterelement zal dubbel zo groot worden als het WK-dorp", geeft Davy Demuynck, CEO van ION, mee.





"We zullen de supporters van de Rode Duivels met informatiepanelen een beeld geven van hoe de site van de vroegere Suikerfabriek er binnen een aantal jaar zal uitzien. Door af en toe activiteiten te organiseren, vergroten we de betrokkenheid van de inwoners. Je moet weten dat alle 450 appartementen en woningen over tien jaar gebouwd zullen zijn. Verder is er voldoende ruimte voor jonge ondernemers. In het park met natuurgebied staat ontspanning voorop. En ontspannen zal je de komende weken ook kunnen doen tijdens de voetbalmatchen op groot scherm."





Check de Facebookpagina 'Suikercup' voor alle praktische info.