Winkelstraat dicht na brand in schoenmakerij 11 juli 2018

De Noordstraat in Veurne, de winkelstraat in het centrum, werd gisterenmiddag afgesloten voor alle verkeer nadat er een brand werd opgemerkt in de schoenmakerij in het midden van de straat.

Even voor 14 uur werd het vuur opgemerkt. De brand ontstond vermoedelijk al even voordien en was al grotendeels gedoofd toen de brandweer aankwam. Een machine in het atelier die dient om aan schoenen te werken, had vuur gevat.





Felle rookontwikkeling

De brand ging niet zozeer gepaard met veel vlammen maar wel met een stevige rookontwikkeling. Het schoenmakersatelier is daardoor voor een stuk zwart geblakerd en vertoont behoorlijk wat schade.





Er raakte evenwel niemand gewond bij de brand. De brandweer ventileerde de winkel en het atelier nog uitvoerig.





