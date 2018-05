Winkelruimte en flats in centrum te koop 23 mei 2018

Het woon- en winkelproject op de hoek van de Zuidstraat en Duinkerkestraat in het centrum van Veurne moet begin volgend jaar klaar zijn. De Woonmaatschappij IJzer en Zee heeft er 2,9 miljoen euro in geïnvesteerd.





"Op de gelijkvloerse verdieping stellen we een winkelruimte van 600 vierkante meter te koop, de ruimte is opsplitsbaar in twee", laat voorzitter Frans Verhegge van de Woonmaatschappij IJzer en Zee weten. "Daarboven zijn er acht koopappartementen en acht huurappartementen. Er is voldoende ondergrondse parking en berging. De verkoopprijs varieert van 175.000 tot 230.000 euro. De werken zijn in september 2016 gestart, maar liepen door een intens archeologisch onderzoek vertraging op." Meer info via www.ijzerenzee.be of via 058/31.22.40. (GUS)