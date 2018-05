Wilfried Pauwels overleden 14 mei 2018

02u39 1 Veurne In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei is pastoor Wilfried Pauwels overleden.

In november van vorig jaar werd deze Veurnenaar nog gehuldigd omwille van zijn 90ste verjaardag en werd een documentaire over zijn leven gemaakt. Wilfried Pauwels studeerde wijsbegeerte aan het Klein Seminarie in Roeselare, theologie in Brugge en geschiedenis in Leuven. In 1951 werd hij tot priester gewijd in Brugge en gaf daarna 7 jaar les in het Klein Seminarie. Daarna werd hij godsdienstleraar in het Atheneum van Veurne tot aan zijn pensioen in 1987. Hij was betrokken bij het sociale leven in Veurne en was onder meer medestichter van de culturele raad. Hij was ook auteur van heel wat boeken en indertijd voorzitter van de Veurnse Gemeenschap. De boeken die hij schreef waren boeken over Veurne in de oorlog en het verzet in de regio. Hij schreef ook een boek over en voor het Davidsfonds. Gisteren was nog niet bekend wanneer de begrafenisplechtigheid van Wilfried Pauwels zal plaatsvinden. (BPM)