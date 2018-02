Wijklokaal in kapel Nieuwstad 03 februari 2018

Het Veurns stadsbestuur laat onderzoeken of de kapel in de Brugse Steenweg een wijklokaal als nevenbestemming kan krijgen. "Vorig jaar werd het gebouw 223 dagen afgehuurd door particulieren en verenigingen voor allerlei activiteiten", verduidelijkt Roose. "Nieuwstad is de grootste wijk in Veurne en mist een ontmoetingscentrum. De kapel in de Brugse Steenweg dateert van de jaren zestig, is niet beschermd als monument en bestaat uit één grote, sobere zaal. Het haalbaarheidsonderzoek moet tegen de zomer afgerond zijn. Zowel het onderzoek als de investeringen in de kerk zouden kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 30 procent." (GUS)