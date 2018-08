Wijkcomité Voorstad viert vijftig jaar bestaan met muzikale avond 18 augustus 2018

02u45 0

Het comité van de Veurnse wijk Voorstad bestaat vijftig jaar en heeft die verjaardag gevierd met een muzikale avond. Wijlen Florimond Seru was de eerste wijkmeester. Vandaag zit Luc Clarebout het comité voor en dat al ruim 25 jaar. De bewoners van de Voorstad samenbrengen is hét doel van de vereniging. De naam van het wijklokaal Callicanes dateert van jaren geleden, toen het comité zijn eerste wijklokaal bouwde met materiaal van een café op de wijk Callicanes in Abeele.





(GUS)