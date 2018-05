Wijkcomité Voorstad bestaat halve eeuw 26 mei 2018

Het bestuur van het Veurnse wijkcomité Voorstad heeft tijdens een ontvangst op het stadhuis een pak lovende woorden gekregen. Liefst vijftig jaar al zorgt de vereniging voor leven in de woonbuurt. Het is nog even, maar het bestuur laat weten dat het vrijdag 17 augustus vanaf 20 uur een muziekfeest plant met optredens van Cristal Moon en Faute Bendt. Zaterdag 18 augustus is het uitkijken naar de jaarlijkse barbecue. Een andere topper op de kalender is de kermisrommelmarkt op 28 juli in de Ieperse Steenweg.





(GUS)