Wie is autosleutel kwijtgeraakt? 31 augustus 2018

02u40 0

De politiezone Spoorkin is op zoek naar de eigenaar van een autosleutel van een Opel. De sleutels werden eerder deze week gevonden in de Pannestraat in Veurne ter hoogte van Het Forum. Aan de sleutel hangt nog een kleine sleutel als gadget en een metalen sterretje. Omdat de eigenaar nog niet opdaagde, zette de politie een foto van de sleutel op haar Facebookpagina. (JHM)