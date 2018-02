Wie brandweer belt, komt terecht bij Carine en Danny 24 februari 2018

02u40 0 Veurne Carine Maricau (60) en Danny Maes (61) uit de Doornstraat in Adinkerke spelen al drie dagen lang noodgedwongen voor noodcentrale.

Wie de brandweer van Veurne wil bellen op het vaste nummer, komt om een vooralsnog onverklaarbare reden uit bij Carine en Danny. Hun nummer is nochtans compleet verschillend van dat van de brandweer.





"Woensdagavond is het begonnen. Na het zoveelste verkeerd verbonden gesprek dachten we dat mensen ons voor de gek aan het houden waren. Intussen hebben we al een twintigtal bellers voor de brandweer aan de lijn gehad, onder wie een man die in paniek belde omdat zijn schouw in brand stond. We wisten pas wat er gaande was toen we zelf werden opgebeld door de dispatching", zegt Carine.





Bij de IT-dienst van brandweer Zone Westhoek zitten ze met de handen in het haar. "Het probleem moet bij de operator liggen, namelijk bij de doorschakeling van onze nummers. Er wordt zo snel mogelijk aan gewerkt. Bij noodgevallen is het overigens niet de bedoeling om rechtstreeks naar de brandweer in Veurne te bellen, maar naar het noodnummer 112", klinkt het in de kazerne. Intussen komen bij Danny en Carine nog steeds telefoontjes voor de brandweer binnen. "Ik dacht erover na om niet meer op te nemen, maar wil het niet op mijn geweten hebben dat mensen in nood niet worden geholpen. Daarom neem ik steeds op en verwijs de mensen door naar het noodnummer 112", besluit Carine. (BBO)