Werken om perrons bij station te verhogen starten deze week GUS

08 januari 2019

10u17 0 Veurne Deze week starten de werken aan de perrons van het Veurns station. Die worden 75 centimeter verhoogd. In de weekends van 26 en 27 januari en van 16 en 17 maart zal de trein wegens de werken niet tot in Veurne rijden.

Het Veurnse stadsbestuur vraagt al lang aan NMBS om de perrons te verhogen. Beide perrons worden nu 75 centimeter hoger gebouwd, er komt een veiligheidszone met blindengeleidetegels, de schuilhuisjes worden vernieuwd net zoals de geluids- en verlichtingsinstallatie. Perron 1, waar de trein naar Gent stopt, zal vijftig meter opschuiven. Dat komt omdat het oude stationsgebouw en de goederenloods verkocht zijn aan een private investeerder. Het perron achter die twee panden zal de NMBS afsluiten. De toegang voor perron 1 verhuist tot voorbij de goederenloods. Door in vier fasen te werken, wordt de hinder verkleind, maar houd er wel rekening mee dat er in de weekends van 26 en 27 januari en 16 en 17 maart geen treinverkeer mogelijk zal zijn. Dan rijdt de trein van het binnenland tot in Diksmuide. Van daaruit legt De Lijn bussen in naar de stations van Veurne, De Panne en Koksijde. NMBS en Infrabel investeren samen 1,3 miljoen euro in de werken, die midden volgend jaar klaar moeten zijn.