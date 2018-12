Werken in station Veurne: twee weekends geen treinen langs Veurne, Koksijde en De Panne Bart Boterman

28 december 2018

15u19 0 Veurne Op 7 januari starten spoorwegbeheerder Infrabel en de NMBS met de vernieuwing van de perrons in het station van Veurne. Daardoor zal er in de weekends van 26 en 27 januari en 16 en 17 maart geen treinverkeer mogelijk zijn. Er zijn wel vervangbussen.

De aanpassingswerken kaderen in de algemene opwaardering van het station met eerder al de restauratie van het historische stationsgebouw. Volgens de stad Veurne worden begin januari de twee perrons langs beide zijden met 75 centimeter verhoogd. “De kleinere afstand tussen de grond en de trein zorgt er voor dat het in- en uitstappen veel makkelijker en veiliger zal verlopen. Daarnaast komen er onder andere nieuwe tegels, schuilhuisjes en moderne geluids- en verlichtingsinstallaties. Er zal ook een veiligheidszone zijn met blindengeleidentegels”, aldus de mededeling van de stad.

Perron 1, waar de trein richting Gent halt houdt, wordt zo’n vijftig meter opgeschoven. Het oude stationsgebouw en de goederenloods bij het huidige perron 1 zullen namelijk geen stationsfunctie meer uitvoeren. De toegang voor perron 1 verhuist tot voorbij de goederenloods en zal ook makkelijker bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Perron 2, richting De Panne, blijft op dezelfde locatie. Naast de perrons worden ook de sporen en de bovenleidingen aangepakt.

“Tijdens de vernieuwingswerken wordt de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk beperkt. Er zijn vier werkfases en er wordt telkens om de beurt aan een perron gewerkt. In de weekends van 26 en 27 januari en 16 en 17 maart is er echter geen treinverkeer door het Veurnse station mogelijk. De treinen zullen slechts tot in Diksmuide rijden en keren er terug richting Gent. Er worden vervangbussen ingelegd die de reizigers van Diksmuide naar de stations van Veurne, Koksijde en De Panne zullen brengen”, aldus de mededeling.

De NMBS en Infrabel investeerden samen 1,3 miljoen euro in het vernieuwingsproject. De werkzaamheden zullen midden 2020 klaar zijn.