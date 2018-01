Werken dorpskern op kruissnelheid 24 januari 2018

02u47 0

Sinds vorige zomer zijn de werken in de dorpskern van Houtem bij Veurne aan de gang. Het stadsbestuur investeert er in totaal 3.780.000 euro in. "De aannemers zijn in juni gestart in de Schipperiestraat en vervolgens in de Kerkhoek en de Dorpsstraat", overloopt schepen van Openbare Werken Anne Dequidt (CD&V). "In de Schipperiestraat wachten we nog tot het elektriciteitsnet ondergronds zit en de openbare verlichting er staat vooraleer we de voetpaden aanleggen. In de Kerkhoek en Dorpsstraat zijn de wegenwerken volop bezig. Eind februari komen de Sacramentstraat en Korte Nieuwstraat aan de beurt. Tegen het bouwverlof zou de Houtemstraat tot aan Rozendaaltje vernieuwd moeten zijn. Daarna volgt nog de Westmolenstraat. In het voorjaar van 2019 zou de dorpskern helemaal vernieuwd moeten zijn. De rijweg leggen we in gezaagde kasseien, het voetpad in gebakken klinkers en de parkeerstroken in kasseien afgezoomd met hagen. Een frisse en authentieke look dus."