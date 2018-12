Wendy (20) ving dit jaar 400 gewonde dieren op: nu is haar asiel officieel erkend Bart Boterman

14 december 2018

11u14 0 Veurne In de oude duivenkoten van haar vader, daar heeft Wendy Lammens (20) uit Veurne haar eigen dierenasiel voor vogels, knaagdieren en konijnen. Recent kreeg ze de officiële erkenning als asiel door dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Dit jaar ving ze namelijk al 400 dieren op, hoofdzakelijk vogels. “Ik ben net een inzamelactie gestart voor een couveuse voor nestjongen. Want het begint allemaal aardig te kosten”, reageert ze.

Sinds twee jaar rijdt Wendy rond met haar bromfiets om gewonde dieren op te halen en thuis te verzorgen. Ze is een echte dierenliefhebster en heeft intussen een groot netwerk. Haast elke dag wordt ze opgebeld door iemand die pakweg een gewond vogeltje of egeltje ziet liggen. Ze opereert niet enkel binnen Veurne, maar ook ver daarbuiten. “Ik ben precies geboren om dieren te helpen. Het zit gewoonweg in mij. Het is mijn passie en leven”, vertelt ze.

Bij Wendy verbleven al gedumpte schildpadden, cavia’s, konijnen, hamsters, egels, kippen, eenden en een hele waslijst aan vogelsoorten. “Zeldzame of beschermde dieren breng ik meteen over naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende. Alle andere dieren verzorg ik om later vrij te laten. Een huisdier stel ik die vrij voor adoptie. Maar sommige dieren willen liever blijven”, getuigt Wendy.

Crowdfunding

Momenteel verblijven bij haar een vijftigtal dieren waaronder twee hamsters, een dwergpapegaai, enkele kittens en een allerlei vogels. Enkele daarvan zijn geringde reisduiven. “Er is nog geen enkele eigenaar om zijn duif gekomen na verwittiging. Als ik duiven vrij laat, komen ze na enkele uren terug. Ze zijn gedoemd om te blijven”, lacht Wendy. Ze wonen allemaal in pa’s duiventil.

Erg professioneel ziet haar opvangcentrum er niet uit, maar het werkt. “Al zou wat professionalisering geen kwaad kunnen. In het voorjaar zullen er allicht opnieuw heel wat nestjongen binnengebracht worden. Sinds ik ermee startte, houd ik die warm met een warmtekussen. Maar dan moet ik ‘s nachts opstaan om dat kussen opnieuw in gang te steken. Een dierencouveuse zou mijn leven wat gemakkelijker maken”, getuigt ze.

Maar een couveuse kost 650 euro. Financieel is het voor Wendy niet altijd makkelijk te bolwerken. “Dankzij crowdfunding kan mijn dierenopvangcentrum blijven bestaan, maar zelf steek ik er ook behoorlijk wat centen in. Begint allemaal aardig te kosten”, aldus Wendy, die deeltijds in het AZ West in Veurne werkt. Ze is nu een nieuwe inzamelactie gestart voor de couveuse. Wie het asiel wil steunen, kan doneren op het rekeningnummer BE80 0016 6401 3677.

Juridische basis

Wat Wendy op termijn wil doen met haar asiel, weet de dierenliefhebster nog niet. “Ik droom ervan om later een asiel voor alle soorten dieren op te richten. Want alle dieren zijn voor mij evenveel waard. Maar ik heb nog geen concrete plannen. En sowieso zal het hier ooit te klein worden, want eigenlijk is dat het nu al”, getuigt de Veurnse jongedame.

Dat ze sinds kort erkend is als officieel opvangcentrum voor vogels, knaagdieren en konijnen door de dienst Dierenwelzijn van departement Omgeving van de Vlaamse overheid, stelt haar blij. “Ik had nooit gedacht dat ik een goedkeuring zou krijgen toen ik een aanvraag indiende. Ik ging ervan uit dat dit te kleinschalig was. Maar ik wou het toch het proberen want ik wou enige juridische basis. Toen ik de brief open deed en mijn certificaat zag, was ik écht blij. Niet enkel om de titel, maar ook om de erkenning”, besluit Wendy. Op de hoogte blijven van Wendy’s bezigheden kan via de Facebookpagina van haar dierenasiel.